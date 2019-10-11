Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T09:44Z
https://ria.ru/20191011/1559657174.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области

09:44 11.10.2019
169
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело после аварии в Калужской области, где погибли пять человек, еще пять пострадали, сообщается на сайте УМВД по региону.
Авария произошла в четверг в 16.20 мск на 202 километре автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигаясь со стороны Брянска в сторону Москвы, при развороте врезался в грузовик Scania, который ехал в попутном направлении. После этого микроавтобус съехал в кювет.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
100120
Обсудить 0
УМВДМоскваБрянскПроисшествия
Рекомендуем
Кареты скорой помощи в Ираке
В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
РИА
Новости
Сотрудники Следственного комитета РФ в Саратове
Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
Автомобили полиции
Источник: у подозреваемого в убийстве девочки в Саратове были судимости
Нашивки сотрудников МЧС России
В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
Лента
новостей
Художник Владимир Румянцев
Умер художник, создавший серию картин "Петербургские коты"
Айдар Губайдуллин на заседании Басманного суда города Москвы
Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
Полиция в Демократической Республике Конго
Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
Генеральный директор ФГУП Почта России Николай Подгузов
Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
Вид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове
Родственники погибшей девочки в Саратове начали сбор средств на похороны
Посол Нигерии в РФ Стив Дэвис Угба
Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
Лента новостейМолния