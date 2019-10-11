Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело после аварии в Калужской области, где погибли пять человек, еще пять пострадали, сообщается на сайте УМВД по региону.

Авария произошла в четверг в 16.20 мск на 202 километре автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигаясь со стороны Брянска в сторону Москвы, при развороте врезался в грузовик Scania, который ехал в попутном направлении. После этого микроавтобус съехал в кювет.