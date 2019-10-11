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РИА Новости

Экс-глава Киргизии отказался прибыть в суд по делу, в котором он фигурирует

08:46 11.10.2019 (обновлено: 12:54 11.10.2019)
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© Фото : пресс-служба президента КР Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
 Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
© Фото : пресс-служба президента КР
БИШКЕК, 11 окт — РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, в котором он является обвиняемым, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.
В Первомайском районном суде Бишкека в пятницу начались предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит экс-глава государства.

"Начальник конвоя сказал, что Алмазбек Шаршенович отказался приезжать в суд. От себя добавлю, что он и раньше говорил, что не собирается участвовать во всем этом беззаконии", — заявил Слесарев.

Следующее заседание суда, по словам адвоката, назначено на 14 октября. Пока не известно, собирается ли экс-президент участвовать в нем.
В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул республику. Впоследствии выяснилось, что к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники, в том числе и экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".
Алмазбек Атамбаев
7 августа, 19:31РИА Новости
Биография Алмазбека Атамбаева
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец, Усен Ниязбеков, погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017-м в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Алмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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