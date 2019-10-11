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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

08:12 11.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье"
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье". Архивное фото
МОСКВА, 11 ок - РИА Новости. Погода в пятницу в Москве будет облачной с прояснениями, есть вероятность слабого дождя, максимальная температура составит плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В Москве облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Максимальная температура в городе плюс 10-12 градусов, по области плюс 7-12. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду", - сообщил Синенков, отметив, что вероятность дождей в пятницу слабая.
По словам синоптика, атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
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