Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье". Архивное фото

Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье"

МОСКВА, 11 ок - РИА Новости. Погода в пятницу в Москве будет облачной с прояснениями, есть вероятность слабого дождя, максимальная температура составит плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В Москве облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Максимальная температура в городе плюс 10-12 градусов, по области плюс 7-12. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду", - сообщил Синенков, отметив, что вероятность дождей в пятницу слабая.