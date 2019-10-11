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РИА Новости

В зоне паводка в Комсомольске-на-Амуре продезинфицируют более 500 объектов

06:08 11.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Паводок в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 11 окт - РИА Новости. Военнослужащие сводного отряда соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа продезинфицируют более 500 объектов, которые находились в зоне паводка в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, в том числе жилые дома, школы и колодцы, сообщает округ.
Отряд прибыл в Комсомольск из Приморского края. Он 9 октября приступил к дезинфекции районов, пострадавших от паводка. В составе группы 45 военнослужащих и 16 единиц техники.
"Специалистам войск РХБ защиты предстоит выполнить работы на более 500 объектах, в том числе будут обработаны более 170 многоквартирных жилых домов, около 40 школ и детских садов, более 20 спортивных и пять объектов культуры. Помимо этого, запланирована дезинфекция более 250 колодцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за минувшие сутки военнослужащие провели дезинфекцию 16 подвалов многоквартирных домов, 10 частных подворий и около 8 километров дорог. Всего было обработано более 9 тысяч квадратных метров территории. Обработка производится современными хлорсодержащими препаратами российского производства.
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Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров. Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей.
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