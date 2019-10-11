Новый этап выпуска белух из бухты Средняя стартует на следующей неделе

ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Новый этап выпуска на волю белух из бухты Средняя в Приморье стартует на следующей неделе, животных к месту назначения доставят на научно-исследовательском судне, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
"Очередной этап по транспортировке белух из бухты Средняя и выпуску в Охотское море стартует на следующей неделе. Транспортировка будет проведена с использованием научно-исследовательского флота ФГБНУ "ВНИРО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество белух, которых выпустят на волю в этой партии, пока уточняется. Животных перегрузят из вольеров в бухте Средняя в транспортировочные ванны, установленные на судне, и отправят в район Сахалинского залива, где выпустят в море. Дорога займет три - четыре дня. Животных будут сопровождать специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО и ветеринарные врачи.
Уточняется, что по такому маршруту 2 октября благополучно завершена транспортировка и выпуск 14 белух. "Перевозка по морю, как и сухопутный маршрут, показали свою безопасность для здоровья морских млекопитающих. В планах института – выпуск всех животных из бухты Средняя до наступления зимы", - сообщает ВНИРО.
Первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. Этих животных транспортировали на автомобилях до Хабаровска, потом на судне по Амуру до села Иннокентьевка, где снова перегружали на машины и везли к месту выпуска на волю - мысу Перовского на побережье. Группу из 14 белух 28 сентября отправили на научно-исследовательском судне к месту выпуска в Хабаровском крае, где выпустили 2 октября. Ученые сообщали, что подготовка животных и их транспортировка выполняются с максимальным учетом рекомендаций Научного консилиума. По предварительным данным, в бухте Средняя остается 61 белуха.