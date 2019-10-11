Новый этап выпуска белух из бухты Средняя стартует на следующей неделе

ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Новый этап выпуска на волю белух из бухты Средняя в Приморье стартует на следующей неделе, животных к месту назначения доставят на научно-исследовательском судне, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Очередной этап по транспортировке белух из бухты Средняя и выпуску в Охотское море стартует на следующей неделе. Транспортировка будет проведена с использованием научно-исследовательского флота ФГБНУ "ВНИРО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество белух, которых выпустят на волю в этой партии, пока уточняется. Животных перегрузят из вольеров в бухте Средняя в транспортировочные ванны, установленные на судне, и отправят в район Сахалинского залива, где выпустят в море. Дорога займет три - четыре дня. Животных будут сопровождать специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО и ветеринарные врачи.

Уточняется, что по такому маршруту 2 октября благополучно завершена транспортировка и выпуск 14 белух. "Перевозка по морю, как и сухопутный маршрут, показали свою безопасность для здоровья морских млекопитающих. В планах института – выпуск всех животных из бухты Средняя до наступления зимы", - сообщает ВНИРО.