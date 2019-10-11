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РИА Новости

Новый этап выпуска белух из бухты Средняя стартует на следующей неделе

05:50 11.10.2019
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© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам" / Перейти в фотобанкВыпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива
© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам"
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Выпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива. Архивное фото
ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Новый этап выпуска на волю белух из бухты Средняя в Приморье стартует на следующей неделе, животных к месту назначения доставят на научно-исследовательском судне, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
"Очередной этап по транспортировке белух из бухты Средняя и выпуску в Охотское море стартует на следующей неделе. Транспортировка будет проведена с использованием научно-исследовательского флота ФГБНУ "ВНИРО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество белух, которых выпустят на волю в этой партии, пока уточняется. Животных перегрузят из вольеров в бухте Средняя в транспортировочные ванны, установленные на судне, и отправят в район Сахалинского залива, где выпустят в море. Дорога займет три - четыре дня. Животных будут сопровождать специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО и ветеринарные врачи.
Уточняется, что по такому маршруту 2 октября благополучно завершена транспортировка и выпуск 14 белух. "Перевозка по морю, как и сухопутный маршрут, показали свою безопасность для здоровья морских млекопитающих. В планах института – выпуск всех животных из бухты Средняя до наступления зимы", - сообщает ВНИРО.
Белухи
28 сентября, 11:43РИА Новости
Партию белух из "китовой тюрьмы" отправили на судне к месту выпуска
Первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. Этих животных транспортировали на автомобилях до Хабаровска, потом на судне по Амуру до села Иннокентьевка, где снова перегружали на машины и везли к месту выпуска на волю - мысу Перовского на побережье. Группу из 14 белух 28 сентября отправили на научно-исследовательском судне к месту выпуска в Хабаровском крае, где выпустили 2 октября. Ученые сообщали, что подготовка животных и их транспортировка выполняются с максимальным учетом рекомендаций Научного консилиума. По предварительным данным, в бухте Средняя остается 61 белуха.
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Земля - РИА НаукаХабаровскВладивостокРоссияОбщество
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