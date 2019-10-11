Защитники фресок Арнаутова в США через суд требуют отменить их закрытие

САН-ФРАНЦИСКО, 11 окт - РИА Новости. Защитники фресок русского художника Виктора Арнаутова, за сохранение которых идет борьба в Сан-Франциско, подали в суд иск с целью оспорить решения властей о том, чтобы закрыть ряд его работ от глаз общественности. Об этом сообщил в пятницу РИА Новости Лопе Яп - вице-президент ассоциации выпускников в школе имени Джорджа Вашингтона, в которой находятся фрески.

"Мы подали иск в суд в прошлую пятницу. С юридической точки зрения, как мы считаем, есть от трех до шести оснований для обращения в суд уровня штата или федерального уровня. Этот иск подан в суд штата Калифорния", - сказал Яп в пятницу.

Фрески, созданные в 1930-х годах, посвящены Джорджу Вашингтону. Противники работ выступили с аргументами, что изображенные на плантациях афроамериканские рабы и мертвый индеец оскорбляют чувства современных школьников с афроамериканскими и индейскими корнями. Против активно выступили деятели искусства и ассоциация выпускников. Сначала было принято анонимное единогласное решение закрасить изображения, однако впоследствии под давлением общественности в августе оно было пересмотрено и сейчас решается, как просто закрыть фрески.

По словам Япа, власти в сфере образования нарушили закон штата о качестве окружающей среды, который в том числе распространяется на подобные случаи. Там предусмотрены определенные процедуры согласования любых изменений со всеми заинтересованными сторонами, а этого, как говорит собеседник агентства, сделано не было.

"Мы попросили их отменить итоги двух голосований и уважать процедуру", - добавил Яп.