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РИА Новости
Культура

Защитники фресок Арнаутова в США через суд требуют отменить их закрытие

04:21 11.10.2019
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© AP Photo / Eric RisbergФрагмент фрески "Жизнь Вашингтона" российско-американского художника Виктора Арнаутова
Фрагмент фрески Жизнь Вашингтона российско-американского художника Виктора Арнаутова
© AP Photo / Eric Risberg
Фрагмент фрески "Жизнь Вашингтона" российско-американского художника Виктора Арнаутова. Архивное фото
САН-ФРАНЦИСКО, 11 окт - РИА Новости. Защитники фресок русского художника Виктора Арнаутова, за сохранение которых идет борьба в Сан-Франциско, подали в суд иск с целью оспорить решения властей о том, чтобы закрыть ряд его работ от глаз общественности. Об этом сообщил в пятницу РИА Новости Лопе Яп - вице-президент ассоциации выпускников в школе имени Джорджа Вашингтона, в которой находятся фрески.
"Мы подали иск в суд в прошлую пятницу. С юридической точки зрения, как мы считаем, есть от трех до шести оснований для обращения в суд уровня штата или федерального уровня. Этот иск подан в суд штата Калифорния", - сказал Яп в пятницу.
Фрески, созданные в 1930-х годах, посвящены Джорджу Вашингтону. Противники работ выступили с аргументами, что изображенные на плантациях афроамериканские рабы и мертвый индеец оскорбляют чувства современных школьников с афроамериканскими и индейскими корнями. Против активно выступили деятели искусства и ассоциация выпускников. Сначала было принято анонимное единогласное решение закрасить изображения, однако впоследствии под давлением общественности в августе оно было пересмотрено и сейчас решается, как просто закрыть фрески.
По словам Япа, власти в сфере образования нарушили закон штата о качестве окружающей среды, который в том числе распространяется на подобные случаи. Там предусмотрены определенные процедуры согласования любых изменений со всеми заинтересованными сторонами, а этого, как говорит собеседник агентства, сделано не было.
Фрагмент фрески Жизнь Вашингтона российско-американского художника Виктора Арнаутова на стене в средней школе им.Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско, США
15 августа, 11:23Культура
Фрески художника Арнаутова в США пока отстояли, но борьба не окончена
"Мы попросили их отменить итоги двух голосований и уважать процедуру", - добавил Яп.
Он выразил уверенность в том, что теперь стоимость самого судебного процесса, а также экспертиз, необходимых для принятия решения о сокрытии фресок, окажутся настолько велики, что власти откажутся от своей затеи.
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КультураДжордж ВашингтонСан-ФранцискоСШАВ мире
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