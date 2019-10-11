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РИА Новости
Война в Сирии

Депутаты конгресса США вслед за сенатом готовят санкции против Турции

01:57 11.10.2019 (обновлено: 04:42 11.10.2019)
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© AP Photo / Cliff OwenЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Cliff Owen
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Группа из почти 30 республиканцев в палате представителей конгресса США готовит санкции против Турции в связи с военной операцией Анкары в Сирии, дополнительным предлогом для санкций выступает ее сотрудничество с Москвой, сообщила в пресс-релизе инициатор законопроекта Лиз Чейни.
"Президент (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган и его режим должны столкнуться с серьезными последствиями за безжалостную атаку на наших курдских союзников на севере Сирии, которые потеряли тысячи человек в битве против ИГ* и помогли нам защитить нашу страну", - заявила Чейни, дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни и член палаты представителей от штата Вайоминг.
"Санкции являются не только ответом на яростные атаки режима Эрдогана на севере Сирии. Конгресс давно был обеспокоен тем, что режим (власти Турции — ред.) сотрудничает с противниками США, такими как Россия. Если Турция хочет, чтобы с ней обращались, как с союзником, она должна вести себя соответствующим образом. На них нужно наложить санкции за нападения на наших курдских союзников", - заявила Чейни.
Она не привела подробностей относительно своих предложений по санкциям, но заявила, что они "следуют за аналогичными усилиями" в сенате.
Ранее сенаторы Линдси Грэм и Крис Ван Холлен предложили законопроект о введении санкций против Турции, который включает ограничения в отношении президента Турции и членов его кабинета, санкции против энергетического сектора Турции. Предлагается запретить военное сотрудничество США с Анкарой и ввести санкции за приобретение Турцией российских ЗРК С-400.
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