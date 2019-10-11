В госдепе прокомментировали планы ВС Турции по операции в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Турция не сообщала США о намерении расширить военную операцию в Сирии сверх объявленных ранее планов, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"В Турции предоставили нам общую информацию об операции и какие их военные цели, которые мы считаем плохой идеей. У нас нет свидетельств того, они нам не дали никаких указаний на то, что планируют какую-либо дальнейшую эскалацию, помимо того, о чем они нам сказали", - заявил американский чиновник.

По его словам, Турция заявила США о намерении продвинуться на 30 километров вглубь сирийской территории.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.