Руководители Чехии не поддержали Земана в пересмотре статуса Косово

ПРАГА, 11 окт – РИА Новости. Участники прошедшей в четверг встречи высших руководителей Чехии, которую традиционно один раз в квартал организует президент Милош Земан, не поддержали его предложение отменить признание Косово независимым государством, сообщил журналистам глава МИД Томаш Петршичек.

Во время официального визита в Белград в начале сентября Земан заявил встречавшему его сербскому коллеге Александру Вучичу, что не считает самопровозглашенное Косово демократическим государством и, наоборот, очень любит Сербию. На другой день на пресс-конференции в Белграде, отвечая на вопрос о возможности отмены признания Чехией Косово как независимого государства, Земан сказал, что хотел бы обсудить этот вопрос на ближайшем совещании высших чешских руководителей через месяц.

"Участники встречи у господина президента сошлись в том, что данный вопрос ныне не является актуальным. Ситуация (после признания Косово) никак не изменилась, нет поводов для того, чтобы Чехия скорректировала свою позицию, которой придерживалась в течение последних 11 лет", - заявил после встречи на Пражском граде глава МИД. Кроме него в совещании у президента участвовали руководители обеих палат парламента, премьер, главы МВД и минобороны.

Участники встречи, по словам Петршичека, сошлись в том, что признание Косово правительством Чехии в 2008 году при игнорировании отрицательного отношения к этому парламента, носило проблематичный характер.

В знак протеста против высказываний Земана о Косово в середине сентября замглавы косовского правительства отменил свой визит в Прагу на саммит премьеров стран Вышеградской четверки и Западных Балкан.