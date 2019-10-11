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РИА Новости

Руководители Чехии не поддержали Земана в пересмотре статуса Косово

01:14 11.10.2019
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© AFP 2019 / Attila KisbenedekПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан
© AFP 2019 / Attila Kisbenedek
Президент Чехии Милош Земан. Архивное фото
ПРАГА, 11 окт – РИА Новости. Участники прошедшей в четверг встречи высших руководителей Чехии, которую традиционно один раз в квартал организует президент Милош Земан, не поддержали его предложение отменить признание Косово независимым государством, сообщил журналистам глава МИД Томаш Петршичек.
Во время официального визита в Белград в начале сентября Земан заявил встречавшему его сербскому коллеге Александру Вучичу, что не считает самопровозглашенное Косово демократическим государством и, наоборот, очень любит Сербию. На другой день на пресс-конференции в Белграде, отвечая на вопрос о возможности отмены признания Чехией Косово как независимого государства, Земан сказал, что хотел бы обсудить этот вопрос на ближайшем совещании высших чешских руководителей через месяц.
"Участники встречи у господина президента сошлись в том, что данный вопрос ныне не является актуальным. Ситуация (после признания Косово) никак не изменилась, нет поводов для того, чтобы Чехия скорректировала свою позицию, которой придерживалась в течение последних 11 лет", - заявил после встречи на Пражском граде глава МИД. Кроме него в совещании у президента участвовали руководители обеих палат парламента, премьер, главы МВД и минобороны.
Участники встречи, по словам Петршичека, сошлись в том, что признание Косово правительством Чехии в 2008 году при игнорировании отрицательного отношения к этому парламента, носило проблематичный характер.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
12 сентября, 18:33РИА Новости
Премьер Чехии выступил против пересмотра признания Косово
В знак протеста против высказываний Земана о Косово в середине сентября замглавы косовского правительства отменил свой визит в Прагу на саммит премьеров стран Вышеградской четверки и Западных Балкан.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
21 июня, 11:50Радио Sputnik
Украине некуда деваться. Земан рассказал об отношении в Европе к Крыму Киеву и мировому сообществу нужно смириться с тем, что Крым ‒ часть России, заявил президент Чехии Милош Земан. Чешский руководитель сказал вслух то, о чем в Европе думают многие, считает политолог Юрий Почта. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
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Александр ВучичМилош ЗеманНАТООбъединенная авиастроительная корпорацияКосовоВ мире
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