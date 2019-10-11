Глава минобороны Турции сообщил американскому коллеге о ходе операции в САР

АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с американским коллегой Марком Эспером, сообщив ему о ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщило турецкое военное ведомство.

"Министр обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны США Марком Эспером. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам обороны и безопасности, министр Акар проинформировал своего коллегу о целях и ходе операции "Источник мира", начатой к востоку от Евфрата", - сообщило минобороны Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.