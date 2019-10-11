США дали "красный свет" на операцию Турции в Сирии и отказали в поддержке

"Мы не предоставим никакой военной поддержки. Это то, о чем просили турки на различных уровнях в разное время, включая (телефонный) звонок в воскресенье", - заявил чиновник, имея в виду последний разговор лидеров двух стран Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана.

"Мы давали не зеленый, а красный свет. Я лично общался с турецкими коллегами и говорил им об этом… Наша позиция в том, что это была ошибка со стороны Турции, что они начали это (операцию – ред.). Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы остановить это", - добавил представитель госдепартамента.