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РИА Новости
Война в Сирии

США дали "красный свет" на операцию Турции в Сирии и отказали в поддержке

00:46 11.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. США в разговорах с Турцией давали "красный свет" на операцию турецкой в Сирии против курдов и отказали в военной помощи, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Мы не предоставим никакой военной поддержки. Это то, о чем просили турки на различных уровнях в разное время, включая (телефонный) звонок в воскресенье", - заявил чиновник, имея в виду последний разговор лидеров двух стран Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана.
"Мы давали не зеленый, а красный свет. Я лично общался с турецкими коллегами и говорил им об этом… Наша позиция в том, что это была ошибка со стороны Турции, что они начали это (операцию – ред.). Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы остановить это", - добавил представитель госдепартамента.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДональд ТрампГосударственный департамент СШАСирияСШАВ мире
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