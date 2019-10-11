Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T00:27Z
https://ria.ru/20191011/1559651382.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155832/69/1558326975_0:305:3072:2033_1036x0_80_0_0_936273343a623127202e8bb6dcdc16fe.jpg
РИА Новости

Суд на Кубани начнёт рассмотрение иска Дерипаски к англоязычным СМИ

00:27 11.10.2019
727
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу приступит к рассмотрению иска российского бизнесмена Олега Дерипаски к издателям англоязычных СМИ из-за их публикаций, слушания начнутся в 11.00 мск, сообщается в арбитражной картотеке на сайте суда.
"Следующее заседание: 11.10.2019, 11:00", - написано в карточке дела.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск Дерипаски к трем зарубежным издателям СМИ - Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба – Великобритания) и The Nation Company LLC (США).
Представитель бизнесмена объяснял РИА Новости, что иск связан с публикациями изданий The Nation, The Telegraph и The Times, которые стали основанием для персональных санкций США. В понедельник он уточнил, что Дерипаска требует признать несоответствующими действительности распространенные тремя ответчиками данные "о неких нарушениях в области деловой жизни". Он заявил, что эти данные не соответствуют действительности и выразил надежду на явку ответчиков в суд.
Бизнесмен Олег Дерипаска
17 сентября, 14:42РИА Новости
Представитель Дерипаски раскрыл детали иска бизнесмена к трем западным СМИ
Комментариями компаний-ответчиков РИА Новости пока не располагает.
Ранее сообщалось, что изначально иск был распределен судье Олегу Куликову, который входит в судебный состав, специализирующийся на спорах вокруг земельного законодательства, однако затем, по данным картотеки, дело было передано Наталье Ивановой, которая, как отмечается на сайте суда, возглавляет второй судебный состав коллегии по рассмотрению экономических споров, возникающих из административных и иных публичных отношений.
500001
Обсудить 0
Олег ДерипаскаКраснодарский крайРоссияСШАПроисшествия
Рекомендуем
Директор по международному сотрудничеству МИА Россия сегодня Василий Пушков
Sputnik поделился опытом со студентами из Парагвая
РИА
Новости
Москва
В Москве пройдет конференция по маркетинговой и продуктовой аналитике
Российский певец Вадим Казаченко
С Первого канала взыскали 80 тысяч рублей за использование клипа Казаченко
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект о противодействии мошенничеству при микрокредитовании
Лента
новостей
Автрийский писатель Петер Хандке
Назван лауреат Нобелевской премии по литературе за 2019 год
Египетский министр торговли и промышленности Амр Нассар
Амр Нассар: прогресса на пути к расчетам в нацвалютах у Египта и России нет
Бизнесмен Олег Дерипаска
Суд поручил Дерипаске перевести иск к иностранным СМИ на английский язык
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
"Союзмультфильм" планирует создать сериал о здоровом образе жизни
Посол Нигерии в РФ Стив Дэвис Угба
Стив Угба: Нигерия может пригласить российских военных обучать спецназ
Молодой человек работает за компьютером
Роскомнадзор поддержал проект о значимых информресурсах
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Челябинская область готова к переходу на цифровое телевидение
Художник Владимир Румянцев
Умер художник, создавший серию картин "Петербургские коты"
Работа московских школ
В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:32В Москве мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк
20:26Лукашенко отметил неоценимый вклад Леонова в освоение Вселенной
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
Лента новостейМолния