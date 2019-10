Суд на Кубани начнёт рассмотрение иска Дерипаски к англоязычным СМИ

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск Дерипаски к трем зарубежным издателям СМИ - Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба – Великобритания) и The Nation Company LLC (США).

Представитель бизнесмена объяснял РИА Новости, что иск связан с публикациями изданий The Nation, The Telegraph и The Times, которые стали основанием для персональных санкций США. В понедельник он уточнил, что Дерипаска требует признать несоответствующими действительности распространенные тремя ответчиками данные "о неких нарушениях в области деловой жизни". Он заявил, что эти данные не соответствуют действительности и выразил надежду на явку ответчиков в суд.