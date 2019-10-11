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РИА Новости
Война в Сирии

ВС Турции и сирийская оппозиция заняли 11 селений на северо-востоке Сирии

00:19 11.10.2019
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© Sputnik / Хикмет Дарган / Перейти в фотобанкБойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
© Sputnik / Хикмет Дарган
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Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе. Архивное фото
АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Отряды оппозиционной Сирийской национальной армии при поддержке ВС Турции в ходе операции "Источник мира" на севере Сирии вытеснили в течение последних суток курдские формирования из 11 селений, передает агентство Anadolu.
Вечером в четверг под контроль турецких ВС и сирийской оппозиции перешли пять селений в районе города Телль-Абъяд. Ранее был обеспечен контроль над четырьмя селениями в районе Телль-Абъяда и двумя в районе города Рас эль-Айн.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, уничтожив "174 террориста". СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.

*Запрещенная в России террористическая организация
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииИсламское государствоТурцияСирияВ мире
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