ВС Турции и сирийская оппозиция заняли 11 селений на северо-востоке Сирии

АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Отряды оппозиционной Сирийской национальной армии при поддержке ВС Турции в ходе операции "Источник мира" на севере Сирии вытеснили в течение последних суток курдские формирования из 11 селений, передает агентство Anadolu.

Вечером в четверг под контроль турецких ВС и сирийской оппозиции перешли пять селений в районе города Телль-Абъяд. Ранее был обеспечен контроль над четырьмя селениями в районе Телль-Абъяда и двумя в районе города Рас эль-Айн.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.