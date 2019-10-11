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РИА Новости

Обвальное падение рубля по отношению к доллару 11 октября 1994 года

00:22 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
"Черный вторник" – нарицательный термин для обозначения резкого падения конъюнктуры, обвала на финансовом рынке.
В "черный вторник" 11 октября 1994 года произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару. За один день на ММВБ курс доллара вырос с 2833 до 3926 рублей.
В 1994 год Россия вступила на фоне общего экономического спада. Объем ВВП России уменьшился на 15%, а размер бюджетного дефицита превысил 5% от ВВП. План по поступлениям в бюджет не выполнялся в связи с недостаточными поступлениями от экспорта и слабой собираемостью налогов. Деньги шли за рубеж, и ЦБ приходилось все больше предоставлять кредитов государству на покрытие бюджетного дефицита. К тому же в стране произошла "долларизация" экономики, она все больше зависела от займов со стороны международных финансовых организаций.
При этом Центробанк под давлением импортеров из торгово-промышленных лобби неоправданно завысил курс рубля. Так, с января по август курс рубля по отношению к доллару снизился на 47%, а цены в это же время выросли на 61%. В результате импорт дешевел, и это обстоятельство создавало иллюзию возможного благополучия.
О причинах, приведших к "черному вторнику" эксперты спорят до сих пор.
В докладе специальной комиссии отмечалось, что "резкая дестабилизация финансового рынка возникла на фоне сложной общеэкономической ситуации, в первую очередь увеличения темпов инфляции, углубления кризиса неплатежей, спада производства, низкой инвестиционной активности, уменьшения доходности вложений в различные сектора финансового рынка.
Непосредственно к обвальному падению курса рубля привели раскоординированность, несвоевременность, а порой и некомпетентность решений и действий ряда федеральных органов исполнительной власти, непрофессионализм и безответственность некоторых должностных лиц".
Основным виновником "черного вторника" было признано тогдашнее руководство Центробанка во главе с его председателем Виктором Геращенко, который был вынужден уйти в отставку.
В числе виновников также были названы исполняющий обязанности министра финансов Сергей Дубинин и его первый заместитель Андрей Вавилов.
Кратковременность падения курса (уже 14 октября 1994 года курс доллара снизился до 2994 рублей) стала поводом к разговорам об искусственности произошедшего обвала.
В докладе отмечалось, что "отдельные коммерческие банки проводили валютные операции, направленные на искусственный рост курса доллара, скупали валюту не для внешнеэкономических операций, а для перепродажи с целью спекулятивного обогащения.
В максимальном выигрыше от спровоцированного обвального падения курса рубля оказались (по показателю превышения продажи над покупкой): Мост-банк (Владимир Гусинский); Нефтехимбанк (Георгий Жук); Альфа-банк (Петр Авен); Международный Московской банк (Вячеслав Судаков); Межкомбанк (Сергей Овсянников)".
После "черного вторника" 11 октября 1994 года государство приняло меры по ограничению обращения в стране наличной иностранной валюты и повысило контроль над операциями с безналичной иностранной валютой.
В частности, уже 12 октября 1994 года для стабилизации положения на валютном рынке официальная процентная ставка по кредитам Банка России была повышена со 130% до 170% годовых. Для резкого ограничения возможности валютных спекуляций с 13 октября на Московской межбанковской валютной бирже были ужесточены правила расчетов по торгам. К операциям стали допускаться только банки-покупатели иностранной валюты, до начала торгов осуществившие предварительное бронирование на счетах биржи необходимых рублевых денежных средств. В целях повышения привлекательности рублевых вложений был изменен регламент проведения аукционов с государственными краткосрочными бескупонными облигациями (ГКО): на 13 октября 1994 года был объявлен внеочередной аукцион месячных облигаций для снятия избыточной денежной ликвидности рынка. Кроме того, Центральный банк и Министерство финансов осуществили перераспределение структуры валютных резервов Российской Федерации путем подкрепления валютных резервов Банка России, которые используются для целей валютных интервенций и регулирования курса рубля.
Некоторые эксперты склонны считать, что события октября 1994 года могли спровоцировать межбанковский кризис 1995 года. После "черного вторника" многие крупные банки стали постепенно закрывать кредитные линии для мелких и средних игроков. В результате на рынке межбанковского кредитования стал нарастать дефицит ликвидных средств, достигший своего пика в августе 1995 года.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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