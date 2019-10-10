США и ЕС осудили в ООН турецкую операцию в Сирии

ООН, 10 окт - РИА Новости. Представители США и стран ЕС в СБ ООН осудили военную операцию Турции на севере Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

"США никоим образом не одобряли решение правительства Турции увеличить военное давление на северо-востоке Сирии", - сказал постпред США при ООН Келли Крафт.

По ее словам, Турция сейчас несет ответственность за то, чтобы все "игиловские"* пауки, содержащиеся в тюрьмах", не разбежались.

Крафт предостерегла, что "неспособность играть по правилам, защищать уязвимые группы населения, неспособность гарантировать, что ИГ* не сможет использовать эти действия для восстановления, будет иметь последствия".

В свою очередь представители Германии, Великобритании, Франции, Польши, Бельгии и Эстонии заявили, что глубоко обеспокоены военной операцией Турции и призывали Анкару прекратить односторонние военные действия. " Мы не считаем, что военная операция снимает опасения Турции в области безопасности", - отметил зампостпреда Германии при ООН Юрген Шульц.

По его словам, возобновившиеся боевые действия на северо-востоке Сирии только и далее подорвут стабильность всего региона и усугубят страдания гражданского населения, что увеличит число беженцев.

"Односторонние военные действия угрожают прогрессу, которого добилась коалиция в борьбе с ИГ*. Они подрывают безопасность партнеров коалиции на месте", - указал он.

По его словам, государства-авторы заявления привержены сохранению единства, суверенитета и территориальной целостности САР.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, уничтожив "174 террориста". СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.