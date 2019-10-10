ООН активизирует гуманитарную деятельность в Сирии из-за операции Турции

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Организация Объединенных Наций активизирует гуманитарную деятельность в районах Сирии, где развернута операция Турции, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Мы не находимся в регионе, где происходит конфликт… У нас есть гуманитарный персонал в других районах, куда, как мы полагаем, люди могут прибывать в поисках безопасности. И поэтому мы будем расширять нашу деятельность в близлежащих районах", - заявил Хак.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, уничтожив "174 террориста". СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.