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РИА Новости
Война в Сирии

НАТО рассчитывает, что операция Турции в Сирии будет "пропорциональной"

20:00 10.10.2019 (обновлено: 20:27 10.10.2019)
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© SputnikСитуация на границе Турции и Сирии
Ситуация на границе Турции и Сирии
© Sputnik
Ситуация на границе Турции и Сирии
БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. НАТО по-прежнему ожидает от Турции, что проведение операции на севере Сирии будет пропорциональным и соразмерным, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Я рассчитываю, что Турция продемонстрирует сдержанность, обеспечит, чтобы ее действия на севере Сирии были взвешенными и пропорциональными во избежание усиления страданий населения", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Греции, которую транслировала пресс-служба НАТО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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Накануне Столтенберг уже заявил, что "Турция имеет законные опасения в области безопасности", однако "важно избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион, обострить напряженность".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииНАТОТурцияСирияЙенс СтолтенбергВ мире
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