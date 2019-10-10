НАТО рассчитывает, что операция Турции в Сирии будет "пропорциональной"

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. НАТО по-прежнему ожидает от Турции, что проведение операции на севере Сирии будет пропорциональным и соразмерным, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я рассчитываю, что Турция продемонстрирует сдержанность, обеспечит, чтобы ее действия на севере Сирии были взвешенными и пропорциональными во избежание усиления страданий населения", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Греции, которую транслировала пресс-служба НАТО.

Накануне Столтенберг уже заявил, что "Турция имеет законные опасения в области безопасности", однако "важно избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион, обострить напряженность".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.