Экспорт продуктов АПК Тамбовщины к концу года вырастет до $120 млн

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Экспорт продукции АПК Тамбовской области по итогам первого полугодия 2019 года составил почти 62 миллиона долларов, к концу года объем экспорта планируется увеличить до 120 миллионов долларов, сообщил РИА Новости губернатор Тамбовской области Александр Никитин в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень-2019".

"Экспорт продукции АПК Тамбовской области в текущем году составил 114,1 миллиона долларов, что на 2,1 миллиона больше, чем в прошлом году. Мы поставили задачу к 2024 году достичь объема экспорта сельхозпродукции в 252 миллиона долларов. Мы планируем обеспечить это за счет создания товарной массы в сфере животноводства ", - сказал Никитин.

Он отметил, что сейчас в сельхозэкспорте региона лидируют злаковые культуры, которые составляют 48,3% общего объема экспорта, пищевая продукция составляет 19% экспорта, мясо и молоко – 13%, масложировая продукция – 7%.

"Структура (экспорта – прим.ред.) должна меняться, потому что основной потенциал роста для нас – это всё-таки продукция животноводства. Эта товарная масса имеет резерв роста. Я рассчитываю на то, что это обеспечит нам не только показатели, но и большую финансовую устойчивость нашим товаропроизводителям", - сказал глава региона.