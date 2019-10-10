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РИА Новости
Тамбовская область

Экспорт продуктов АПК Тамбовщины к концу года вырастет до $120 млн

19:57 10.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗаготовка рулонов сена на поле
Заготовка рулонов сена на поле
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Экспорт продукции АПК Тамбовской области по итогам первого полугодия 2019 года составил почти 62 миллиона долларов, к концу года объем экспорта планируется увеличить до 120 миллионов долларов, сообщил РИА Новости губернатор Тамбовской области Александр Никитин в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень-2019".

"Экспорт продукции АПК Тамбовской области в текущем году составил 114,1 миллиона долларов, что на 2,1 миллиона больше, чем в прошлом году. Мы поставили задачу к 2024 году достичь объема экспорта сельхозпродукции в 252 миллиона долларов. Мы планируем обеспечить это за счет создания товарной массы в сфере животноводства ", - сказал Никитин.

Он отметил, что сейчас в сельхозэкспорте региона лидируют злаковые культуры, которые составляют 48,3% общего объема экспорта, пищевая продукция составляет 19% экспорта, мясо и молоко – 13%, масложировая продукция – 7%.
"Структура (экспорта – прим.ред.) должна меняться, потому что основной потенциал роста для нас – это всё-таки продукция животноводства. Эта товарная масса имеет резерв роста. Я рассчитываю на то, что это обеспечит нам не только показатели, но и большую финансовую устойчивость нашим товаропроизводителям", - сказал глава региона.
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