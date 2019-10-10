Объем льготных краткосрочных кредитов аграриям Тамбовщины вырос на треть

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Объем льготных краткосрочных кредитов, выданных аграриям Тамбовской области, вырос на 34,2% по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости губернатор Тамбовской области Александр Никитин в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень-2019".
"Объем льготных краткосрочных кредитов для тамбовских аграриев в этом году увеличился на 2,4 миллиарда рублей или 34,2% по сравнению с прошлым годом. Минсельхоз РФ одобрил заявки на кредиты на 9,3 миллиарда рублей, в прошлом году было почти 7 миллиардов рублей. Это говорит о том, что деятельность наших аграриев не замедляется", - сказал глава региона.
По его словам, в текущем году по льготным инвестиционным кредитам Минсельхозом России одобрены 147 заявок только в сфере АПК на общую сумму более 17 миллиардов рублей.
"Это говорит о том, что инвестиционный пульс в наибольшей степени проявил себя в сельхозотрасли, которая является профильной для нашего региона", - отметил Никитин.