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РИА Новости
Тамбовская область

Объем льготных краткосрочных кредитов аграриям Тамбовщины вырос на треть

19:53 10.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Объем льготных краткосрочных кредитов, выданных аграриям Тамбовской области, вырос на 34,2% по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости губернатор Тамбовской области Александр Никитин в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень-2019".

"Объем льготных краткосрочных кредитов для тамбовских аграриев в этом году увеличился на 2,4 миллиарда рублей или 34,2% по сравнению с прошлым годом. Минсельхоз РФ одобрил заявки на кредиты на 9,3 миллиарда рублей, в прошлом году было почти 7 миллиардов рублей. Это говорит о том, что деятельность наших аграриев не замедляется", - сказал глава региона.

По его словам, в текущем году по льготным инвестиционным кредитам Минсельхозом России одобрены 147 заявок только в сфере АПК на общую сумму более 17 миллиардов рублей.
"Это говорит о том, что инвестиционный пульс в наибольшей степени проявил себя в сельхозотрасли, которая является профильной для нашего региона", - отметил Никитин.
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Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская областьЭкономика
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