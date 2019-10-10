Объем льготных краткосрочных кредитов аграриям Тамбовщины вырос на треть

"Объем льготных краткосрочных кредитов для тамбовских аграриев в этом году увеличился на 2,4 миллиарда рублей или 34,2% по сравнению с прошлым годом. Минсельхоз РФ одобрил заявки на кредиты на 9,3 миллиарда рублей, в прошлом году было почти 7 миллиардов рублей. Это говорит о том, что деятельность наших аграриев не замедляется", - сказал глава региона.