Объем субсидий на агрострахование в Тамбовской области превысил 80 млн руб

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Объем субсидий на агрострахование, выплаченных страховым компаниям Тамбовской области в текущем году, превысил 80 миллионов рублей, сообщил РИА Новости губернатор Тамбовской области Александр Никитин в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень-2019".

"За девять месяцев текущего года застрахованы 224,1 тысячи гектаров посевных площадей и 317,2 тысячи условных голов животных", - сказал Никитин.

Он напомнил, что Тамбовская область по итогам первого полугодия 2019 года лидирует среди регионов России по удельному весу сельхозплощадей, застрахованных от убытков в случае чрезвычайных ситуаций.

"По абсолютному значению в гектарах мы уступили только Алтайскому краю. В первом полугодии мы застраховали 175,5 тысяч гектаров посевных площадей. Если говорить о застрахованных рисках в сфере животноводства, это более 100 тысяч условных голов животных, мы заняли шестое место по России", - сказал Никитин.

По его словам, регион занимает одну из лидирующих позиций по агрострахованию с господдержкой в АПК.

"В 2017-2018 годах мы не получали господдержку, но с 2019 года погектарная поддержка для застрахованных посевов возобновилась. Мы один из регионов-лидеров по страховой защите имущественных интересов наших производителей", - отметил глава региона.

Он добавил, что Минсельхоз России выбрал Тамбовскую область в качестве пилотного региона для отработки программы ускоренного развития агрострахования.