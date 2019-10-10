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РИА Новости
Тамбовская область

Объем субсидий на агрострахование в Тамбовской области превысил 80 млн руб

19:31 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Объем субсидий на агрострахование, выплаченных страховым компаниям Тамбовской области в текущем году, превысил 80 миллионов рублей, сообщил РИА Новости губернатор Тамбовской области Александр Никитин в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень-2019".

"За девять месяцев текущего года застрахованы 224,1 тысячи гектаров посевных площадей и 317,2 тысячи условных голов животных", - сказал Никитин.

Он напомнил, что Тамбовская область по итогам первого полугодия 2019 года лидирует среди регионов России по удельному весу сельхозплощадей, застрахованных от убытков в случае чрезвычайных ситуаций.
"По абсолютному значению в гектарах мы уступили только Алтайскому краю. В первом полугодии мы застраховали 175,5 тысяч гектаров посевных площадей. Если говорить о застрахованных рисках в сфере животноводства, это более 100 тысяч условных голов животных, мы заняли шестое место по России", - сказал Никитин.
По его словам, регион занимает одну из лидирующих позиций по агрострахованию с господдержкой в АПК.
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"В 2017-2018 годах мы не получали господдержку, но с 2019 года погектарная поддержка для застрахованных посевов возобновилась. Мы один из регионов-лидеров по страховой защите имущественных интересов наших производителей", - отметил глава региона.
Он добавил, что Минсельхоз России выбрал Тамбовскую область в качестве пилотного региона для отработки программы ускоренного развития агрострахования.
"Общий объем посевных площадей в области – 1,2 миллиона гектаров, из них застрахована шестая часть всех посевных площадей. Резерв для роста есть. Нужны более дешевые и привлекательные страховые продукты. Сейчас есть градация франшизы от 10% до 50% страховой суммы, страховая сумма может составлять от 70-100%", - сказал Никитин.
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