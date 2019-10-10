Полесский заповедник: безопасен ли вояж в зону отчуждения?

ГОМЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. Тридцать три года прошло после аварии на Чернобыльской АЭС. Разрушение реактора 4-го энергоблока привело к выбросу огромного количества радиоактивных веществ – изотопов йода, цезия, стронция, плутония и америция. Последствия аварии – крупнейшей за всю историю атомной энергетики – еще долго будут аукаться человечеству. Серьезному радиоактивному загрязнению подверглись и районы на юго-западе Белоруссии. Сегодня республика переходит от преодоления последствий катастрофы к возрождению и развитию пострадавших территорий. Этой теме был посвящен пресс-тур для представителей российских и белорусских СМИ, гвоздем программы которого стал Полесский государственный радиационно-экологический заповедник – 30-километровая зона отчуждения на границе с Украиной.

В состав заповедника, занимающего 217 тысяч гектаров, вошли три наиболее пострадавших района Гомельской области – Брагинский, Наровлянский и Хойникский. На момент аварии здесь было 96 деревень, в которых жили свыше 22 тысяч человек. Больше половины деревень были выселены, многие – полностью уничтожены во избежание вывоза мародерами зараженных предметов. Жить люди не вернутся сюда никогда. (На то, чтобы радиация ушла, понадобятся тысячелетия: для америция – 4320 лет, для изотопов плутония – 240 тысяч лет). Но теперь на этой территории другая жизнь – заповедная. Здесь находится 16 лесничеств, три пожарно-химические станции, станция дезактивации, пункты захоронения отходов дезактивации и складирования радиоактивных металлов, а также музей Полесского заповедника, конеферма, пасека и научно-исследовательская станция Масаны, расположенная всего в восьми километрах от ЧАЭС. Именно она является конечной точкой маршрута, с недавнего времени открытого для туристических групп.

И страшно, и интересно…

В заповеднике работает более 700 человек: военизированная охрана, пожарные, технические специалисты, обслуживающий персонал и, конечно, ученые. Работы много: помимо мониторинга радиационной ситуации, разнонаправленных научных исследований, профилактики и ликвидации лесных пожаров, охраны территории от браконьеров и сталкеров, сотрудники заповедника ухаживают за 53 памятниками Великой Отечественной войны и 89 кладбищами, оставшимися в зоне отчуждения.

Что касается туристов, для них уже разработано два маршрута, еще три - опробуются с небольшими тургруппами до семи человек. В ближайшее время в заповеднике будет создан собственный туристический отдел. Сейчас заповедник предоставляет туристам свой автотранспорт – УАЗ-"буханку", который позволяет проехать по бездорожью туда, где можно увидеть следы диких животных, а то и их самих. Звери в зоне отчуждения людей не боятся и запросто из любопытства могут выйти на тропу.

Разумеется, экскурсии проходят в сопровождении специалистов заповедника. Выдача спецодежды, респираторов и личных дозиметров – тоже часть "путешествия в чернобыльскую зону", как и дозиметрический контроль почвы во время пребывания в заповеднике и замеры радиационного фона экскурсантов по возвращении. Однако маршруты подобраны так, чтобы ионизирующее воздействие было минимальным.

Важная составляющая экскурсионной работы – знакомство с теми процессами, которые ученые наблюдают на территории зоны отчуждения.

"Основная задача заповедника – препятствовать вторичному распределению радионуклидов и проводить исследовательскую работу. Наукой здесь заняты 42 человека, из них шесть - кандидаты наук. Какие направления мы охватываем? Отдел радиационно-экологического мониторинга исследует почву, донные отложения, климатические показатели. Отдел экологии и фауны отслеживает все радиобиологические вопросы и изучает разнообразие животного мира. Отдел растительного комплекса исследует флору и распределение радионуклидов по компонентам экосистем – лесным и луговым. Кроме того, в заповеднике работает лаборатория спектрометрии и радиохимии, аккредитованная на все образцы радионуклидов чернобыльского происхождения, и лаборатория проблем дозиметрии", - рассказал РИА Новости замдиректора заповедника по научной работе Максим Кудин.

Цезий, стронций, америций, или круговорот радиации в природе

В музее заповедника Максим Кудин выступил в качестве экскурсовода для журналистов. Как изменилось радиационное состояние территории за 33 года, что происходит сейчас и каковы прогнозы преодоления последствий катастрофы?

"В 1987 году за счет наличия 124-го изотопа цезия мощность дозы составляла около 20 тысяч микрорентген в час. Сейчас на этой площадке – полторы-две тысячи микрорентген. То есть за счет распада одних изотопов, за счет полураспада цезия-137 активность упала на порядки. Допустим, цезий фиксируется в почвах, стронций продолжает заглубление – он мобильный, и идет его интенсивное поступление в растительность корневым путем. Возьмем сосновый лес, где деструкция идет медленно – пока иголки дойдут до почвы, потом до минерального слоя… Подстилки в лиственных лесах разлагаются быстрее. Все, что попало с листвой, минерализуется и поступает обратно в растительность. А смешанные леса имеют разнородную структуру при распределении радионуклидов", - пояснил замдиректора заповедника.

То есть больше всего радионуклидов – в лесу, который в свое время сыграл роль фильтра. Но потом начался смыв коры, почва приняла листья и иголки, и загрязнение стала накапливать уже свежая растительность. Впрочем, сейчас, по словам специалиста, система в целом сбалансирована. Частицы, которые выпали в 1986 году, в основной своей массе уже распались в почве – на 90%. Но не в той среде, где нет окисления.

"На территории заповедника мы наблюдаем очень высокую мозаичность выпадения радионуклидов. Исходя из этого, зафиксировано пять зон загрязнения. В рамках программы Союзного государства были получены данные о современной радиационной ситуации по таким нуклидам, как цезий, стронций, изотопы плутония, америций, в том числе и прогнозные показатели по увеличению плотности загрязнения ими. Например, активность америция будет возрастать – до 2056 года. Но в целом, те уровни, что мы сейчас имеем, уже вряд ли изменятся", - рассказал Максим Кудин.

Бабчин-Борщовка-Масаны: все ближе к реактору…

Ключевой вопрос: действительно ли посещение зоны отчуждения ЧАЭС безопасно?.. С одной стороны, здесь разводят племенных лошадей на экспериментальной конеферме (и даже продают молодняк), угощают медом с собственной пасеки (в этом году его собрали больше 500 литров) и занимаются заготовкой леса на продажу. С другой - наставляют "с тропы не сходить, пыль не поднимать, в руки ничего не брать". На определенных участках, туристу, облаченному в спецодежду, настоятельно рекомендуют надевать респиратор.

"На самом деле, в Бабчине, где находится пасека и музей, проводилась дезактивация почвы. Был полностью снят верхний пласт земли, как и в Масанах – одной из самых грязных точек заповедника. Так что непосредственно на станции уровни радиации допустимые, но за ее территорией специально проложены деревянные трапики, чтобы не поднимать пыль", - напутствовал журналистов замначальника департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Белоруссии Петр Николаенко.

"Что касается защиты, по гамма-излучению радиация пробивает всё: что в машине вы будете ехать, что выйдете – фон сильно не изменится. По бета-потоку – если вы одеты закрыто, то все нормально. По альфа-излучению – даже лист бумаги служит защитой, но по степени воздействия оно в 20 раз опаснее, чем гамма и бета. Поэтому респиратор лучше надеть. И важно ничего не есть на пораженной территории", - добавляет Кудин.

Понятно лишь – по разнице замеров мощности дозы на въезде в зону отчуждения (0.49 микроЗиверта в час – на КПП "Бабчин") и в ее глубине (5.6 микроЗиверта в час - в деревне Борщовке), что радиационный фон возрастает более чем в десять раз, существенно превышая допустимый уровень. Но краткосрочное пребывание в заповеднике при соблюдении ряда предосторожностей опасности не представляет, уверяют специалисты. А для наглядности поясняют, что после выхода из зоны доза радиации, "осевшая" на открытых частях тела, не больше, чем после десятичасового перелета на самолете. Только там дозиметрами ее никто не замеряет.