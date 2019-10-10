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РИА Новости
Война в Сирии

Глава МИД Италии вызвал посла Турции в связи с операцией в Сирии

18:34 10.10.2019 (обновлено: 18:57 10.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей СтарцевЛуиджи Ди Майо
Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
Луиджи Ди Майо. Архивное фото
РИМ, 10 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо дал распоряжение вызвать в МИД посла Турции в Риме в связи с военной операцией, начатой турецкими властями на северо-востоке Сирии.
"Вновь подтверждая важность прекращения любых односторонних акций, Италия утверждает, что единственным путем для прочного разрешения сирийского кризиса является политический процесс, идущий под эгидой ООН", - говорится в заявлении МИД.
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В Facebook глава итальянского МИД так прокомментировал свое решение: "Угрозы (президента Турции Тайипа) Эрдогана относительно беженцев неприемлемы". Ранее местные СМИ сообщили о заявлении турецкого президента, который пригрозил "открыть ворота для 3,6 миллиона беженцев", если ЕС обвинит Анкару в "оккупации" и будет противодействовать военной операции в Сирии.
Ранее в четверг Ди Майо осудил военные действия Турции в САР и потребовал от турецкого правительства "немедленно прекратить наступление, потому что абсолютно неприемлемо использовать силу и продолжать подвергать опасности жизнь сирийского народа".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЛуиджи Ди МайоВойна в СирииТурцияСирияВ мире
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