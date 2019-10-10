В РПЦ призвали следить за исполнением судебных решений по храмам на Украине

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинским властям необходимо следить за исполнением на местах решений судов о захватах и "переходах" храмов из канонической Украинской православной церкви, заявил в четверг сотрудник секретариата по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата диакон Феодор Шульга. Он сообщил об этом на прошедшей в Москве презентации книги "Преследования Украинской православной церкви в ходе конфликта на Украине, 2016-2018 годы".

"Подавляющее большинство судебных решений на Украине по поводу споров за храмы (иски в связи с захватами храмов - прим. ред.) даже при прежней украинской власти выносилось в пользу пострадавших общин Украинской православной церкви. Другое дело, что эти решения не исполнялись. Важно, чтобы новые власти на Украине следили за исполнением судебных решений, чтобы справедливость торжествовала на местах", - заявил Шульга.

По его словам, в некоторых регионах Украины все еще "сохраняется доминирование политической элиты времён Порошенко". "Этим можно объяснить и тот факт, что, например, в Волынской, Винницкой, отчасти в Ровенской областях до недавнего времени продолжались попытки захвата храмов. Эти попытки уже не имели поддержки со стороны правоохранительных органов, как это было при Порошенко. Но с этим тоже надо разбираться", - отметил диакон.

Он напомнил о схеме захвата храмов и их фиктивного перехода в юрисдикцию "Православной церкви Украины". Организовывался фиктивный референдум общины села, который выдавался за добровольное голосование общины храма, а "далее на основании зачастую поддельных протоколов о голосовании чиновники оформляли документы".

"То есть, каноническая община Украинской православной церкви переставала существовать, а вместо нее возникала новая - со всеми правами. Это делалось с большим количеством нарушений действующего украинского законодательства, и мы надеемся, что действующие украинские власти в этих нарушениях разберутся", - подчеркнул представитель Русской церкви.

В заключение он отметил, что "новые власти и правоохранительные органы Украины признают, что давление на духовенство оказывалось, что переходы (общин - прим.ред.) были не добровольными".