Саудовской Аравии нуждается в поддержке России, считает эксперт

"Саудовская Аравия нуждается в сотрудничестве с Россией на Ближнем Востоке, учитывая сложную обстановку в регионе, ситуацию вокруг Ирана, Сирии, политику Турции. Королевство является государством, которое поддерживает мир, а не войну, но находится в регионе, долгое время раздираемом конфликтами и проблемами, поэтому королевству необходима поддержка России для гарантий обеспечения его безопасности и региона Персидского залива, учитывая, что Россия - великая держава, и ее позиции направлены на оказание поддержки партнерам", - сказал РИА Новости политолог.