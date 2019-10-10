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РИА Новости

Саудовской Аравии нуждается в поддержке России, считает эксперт

18:34 10.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Архивное фото
ДУБАЙ, 10 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Саудовская Аравия нуждается в поддержке России, чтобы гарантировать свою безопасность на фоне сложных отношений королевства с рядом стран региона, в частности с Ираном и Турцией, считает саудовский политический обозреватель, автор более двух тысяч статей по международной политике, доктор наук Шахир ан-Нахари.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Саудовскую Аравию 14 октября, где запланированы переговоры с королем и наследным принцем и будет обсуждаться наращивание взаимодействия по различным направлениям. Во время визита ожидается подписание порядка тридцати документов.
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"Саудовская Аравия нуждается в сотрудничестве с Россией на Ближнем Востоке, учитывая сложную обстановку в регионе, ситуацию вокруг Ирана, Сирии, политику Турции. Королевство является государством, которое поддерживает мир, а не войну, но находится в регионе, долгое время раздираемом конфликтами и проблемами, поэтому королевству необходима поддержка России для гарантий обеспечения его безопасности и региона Персидского залива, учитывая, что Россия - великая держава, и ее позиции направлены на оказание поддержки партнерам", - сказал РИА Новости политолог.
По его словам, в Эр-Рияде считают визит главы российского государства историческим и надеются, что он многое привнесет в развитие отношений в политической, экономической, социальной и культурной сферах.
Ан-Нахари напомнил, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд нанес свой первый визит в Москву в октябре 2017 года.
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