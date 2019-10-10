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РИА Новости

Рожков: Владимирский бюджет получает 2 рубля на один рубль льгот инвесторам

18:32 10.10.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Владимирской областиЦеремония открытия завода стальных панельных радиаторов группы Royal Thermo на базе промышленного технопарка инженерных, климатических систем и электроники "ИКСЭл" в городе Киржач
Церемония открытия завода стальных панельных радиаторов группы Royal Thermo на базе промышленного технопарка инженерных, климатических систем и электроники ИКСЭл в городе Киржач
© Фото : пресс-служба правительства Владимирской области
ВЛАДИМИР, 10 окт – РИА Новости. Система господдержки инвесторов. сформированная во Владимирской области, приносит в консолидированный бюджет региона два рубля на каждый рубль предоставленных инвестору налоговых льгот, сообщил заместитель председателя Заксобрания Владимирской области Дмитрий Рожков.
"В регионе ведется серьезная работа, в том числе, на законодательном уровне, по привлечению инвесторов. Например, вместе с исполнительной властью мы уточнили понятие стратегического инвестора, смягчив требования к этой категории. Для проектов технопарков минимальный размер инвестиций, необходимый для получения льготы, снизили со 100 до 50 миллионов рублей", - привели в пресс-службе Заксобрания слова Рожкова.
Вице-спикер выступил на открытии завода стальных панельных радиаторов группы Royal Thermo на базе промышленного технопарка инженерных, климатических систем и электроники "ИКСЭл", расположенного в городе Киржач.
"Что касается "ИКСЭл", то до недавнего времени он был получателем налоговых льгот. Теперь срок истек, но у компании есть серьезные планы на развитие, на расширение. У нас предусмотрена оптимизация налоговой нагрузки в подобных случаях, так что обсуждаем различные варианты", - добавил Рожков.
© Фото : пресс-служба правительства Владимирской областиЦеремония открытия завода стальных панельных радиаторов группы Royal Thermo на базе промышленного технопарка инженерных, климатических систем и электроники "ИКСЭл" в городе Киржач
Церемония открытия завода стальных панельных радиаторов группы Royal Thermo на базе промышленного технопарка инженерных, климатических систем и электроники ИКСЭл в городе Киржач
© Фото : пресс-служба правительства Владимирской области
Церемония открытия завода стальных панельных радиаторов группы Royal Thermo на базе промышленного технопарка инженерных, климатических систем и электроники "ИКСЭл" в городе Киржач
Промышленный технопарк "ИКСЭл" был создан холдингом "Русклимат" в 2014 году на площадке бывшего завода "Автосвет" и сегодня входит в топ-10 технопарков страны. Его цель - подъём уровня импортозамещения по широкой линейке продукции от бытовых обогревателей до профессионального инженерного оборудования. Общий объём средств, вложенных с момента открытия технопарка в развитие производства климатического оборудования, превышает 5 миллиардов рублей.
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