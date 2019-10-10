Минфин предложил наказывать за незаконную добычу драгметаллов

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минфин России разработал законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за незаконную добычу драгметаллов и драгоценных камней, а также усилить - за незаконный оборот драгоценных металлов и камней. Текст документа размещен на едином портале проектов нормативных актов.
Ответственность за незаконную добычу предлагается ввести в статью 255 УК РФ ("Нарушение правил охраны и использования недр"). Она будет предусматривать наказания в виде принудительных работ или лишения свободы до 7 лет. Эти наказания также будут сопровождаться штрафами, кратными стоимости незаконно добытых драгметаллов и камней.
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Изменения также предлагается внести в статьи 191 Уголовного кодекса ("Незаконный оборот драгоценных металлов и/или драгоценных камней") и 192 ("Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней") и усилить наказания по этим составам. В настоящее время ответственность за эти деяния предусматривает наказание вплоть до лишения свободы от 5 до 7 лет. Здесь предлагается скорректировать размеры сопровождаемых штрафов, которые сейчас выражены в абсолютных цифрах. Авторы тоже предлагают сделать их кратными - от однократной до пятикратной стоимости.
"Это в целом соответствует проекту концепции, подготовленной Центром стратегических разработок, предусматривающей в качестве базового наказания за экономические преступления в УК РФ штрафы, кратные размеру причиненного ущерба", - говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроектом также предлагается ввести уголовную ответственность за "осуществление незаконного аффинажа драгоценных металлов" в крупном размере (1 миллион рублей) и по предварительному сговору. Наказание предусматривает в том числе лишение свободы до 7 лет - так же с кратными штрафами.