Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T18:31Z
https://ria.ru/20191010/1559642709.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152150/83/1521508350_0:158:1764:1150_1036x0_80_0_0_9c6c98ee4c73cebdcdd3d55406c230a2.jpg
РИА Новости

Минфин предложил наказывать за незаконную добычу драгметаллов

18:31 10.10.2019
242
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗолото
Золото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Золото. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минфин России разработал законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за незаконную добычу драгметаллов и драгоценных камней, а также усилить - за незаконный оборот драгоценных металлов и камней. Текст документа размещен на едином портале проектов нормативных актов.
Ответственность за незаконную добычу предлагается ввести в статью 255 УК РФ ("Нарушение правил охраны и использования недр"). Она будет предусматривать наказания в виде принудительных работ или лишения свободы до 7 лет. Эти наказания также будут сопровождаться штрафами, кратными стоимости незаконно добытых драгметаллов и камней.
Золотые слитки на Екатеринбургском заводе
22 сентября, 08:00РИА Новости
Золото может подорожать на треть. Как на этом заработать
Изменения также предлагается внести в статьи 191 Уголовного кодекса ("Незаконный оборот драгоценных металлов и/или драгоценных камней") и 192 ("Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней") и усилить наказания по этим составам. В настоящее время ответственность за эти деяния предусматривает наказание вплоть до лишения свободы от 5 до 7 лет. Здесь предлагается скорректировать размеры сопровождаемых штрафов, которые сейчас выражены в абсолютных цифрах. Авторы тоже предлагают сделать их кратными - от однократной до пятикратной стоимости.
"Это в целом соответствует проекту концепции, подготовленной Центром стратегических разработок, предусматривающей в качестве базового наказания за экономические преступления в УК РФ штрафы, кратные размеру причиненного ущерба", - говорится в пояснительной записке к документу.
Производство золотых банковских слитков
2 августа, 23:27РИА Новости
Путин ввел лицензии на обработку драгметаллов и скупку изделий из них
Законопроектом также предлагается ввести уголовную ответственность за "осуществление незаконного аффинажа драгоценных металлов" в крупном размере (1 миллион рублей) и по предварительному сговору. Наказание предусматривает в том числе лишение свободы до 7 лет - так же с кратными штрафами.
822028
Обсудить 5
Министерство финансов РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Mitsubishi интересуется локализацией в России производства газовых турбин
РИА
Новости
Ресторан быстрого питания Бургер Кинг
"Бургер кинг" пожаловался на "Макдональдс" в ФАС из-за рекламы наггетсов
Подписание соглашения между Ростехом и Внешэкономбанком
Кипр станет для "Ростеха" новой площадкой возможности реализации проектов
Заготовка рулонов сена на поле
Экспорт продуктов АПК Тамбовщины к концу года вырастет до $120 млн
Лента
новостей
Азовский морской порт
В морском порту Азов построят крупный зерновой терминал
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Набиуллина призвала повышать ответственность за киберпреступления
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина пожурила Грефа за активную скупку технологических компаний
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
Набиуллина оценила возможность снижения ключевой ставки до конца года
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
В Сбербанке назвали потери из-за утечки данных клиентов минимальными
Грузовики Камаз
ВЭБ профинансирует поставки продукции "Камаза" в Туркменистан
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина не предоставит Донбассу автономию в рамках закона об особом статусе
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина сравнила вложения в криптовалюты с игрой в казино
Предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco
РФПИ подпишет более десяти соглашений в Саудовской Аравии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
09:33Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
09:32В Красноярском крае зацвели весенние цветы
Лента новостейМолния