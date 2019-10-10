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РИА Новости

В Ростове-на-Дону зафиксировали пожар из-за курения на балконе

18:12 10.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБалконы
Балконы
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Балконы. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Первый с начала октября пожар из-за курения на балконе на территории Ростовской области произошел в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по области.
С октября вступили в силу изменения в правила противопожарного режима, запрещающие, в частности, использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В МЧС уточнили, что "постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих".
По информации представителя ГУМЧС, в 23.47 среды на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на 18-м этаже дома на улице Петренко, 14. Были эвакуированы 52 человека. В 00.09 четверга пожар был ликвидирован, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
"Установлено, что очаг пожара - балкон, предварительная причина - неосторожное обращение с огнем при курении. Это первый в области подобный случай с начала октября", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пожар произошел на общем балконе, поэтому виновное лицо пока не установлено.
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