В Ростове-на-Дону зафиксировали пожар из-за курения на балконе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Первый с начала октября пожар из-за курения на балконе на территории Ростовской области произошел в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по области.

С октября вступили в силу изменения в правила противопожарного режима, запрещающие, в частности, использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В МЧС уточнили, что "постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих".

По информации представителя ГУМЧС, в 23.47 среды на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на 18-м этаже дома на улице Петренко, 14. Были эвакуированы 52 человека. В 00.09 четверга пожар был ликвидирован, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.