Европарламент "отомстил" Макрону за протекцию Ляйен на пост главы ЕК

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Европарламент отклонил предложенную Францией кандидатуру Сильви Гуляр на пост влиятельного еврокомиссара по внутреннему рынку и промышленной политике, сообщил в четверг РИА Новости знакомый с итогами комитетского голосования источник в ЕП.

Кандидату от Франции ранее было предложено курировать в новом составе ЕК вопросы промышленной политики, а также новое Главное управление по оборонной промышленности и космосу. Однако первое слушание в ЕП в октябре протеже французского президента Эммануэля Макрона не прошла, депутаты остались недовольны ее ответами и назначили на 10 октября повторное заседание.

В четверг по итогам слушаний члены профильных комитетов внутреннему рынку и промышленности проголосовали в большинстве против ее кандидатуры. "Голосование было закрытым, но могу подтвердить, что, действительно, ее кандидатура отклонена сегодня", - сказал источник.

Формальными причинами недовольства евродепутатов стали недостаточно ясные, по их мнению, ответы кандидата на вопросы относительно обстоятельств ее предыдущих юридических разбирательств, а также опасения, что в ее руках оказывается слишком обширный портфель обязанностей.

Однако ключевой в судьбе Гуляр стала позиция крупнейшей фракции "Европейской народной партии", парламентский лидер которой Манфред Вебер не смог в этом году избраться на пост нового главы ЕК из-за сопротивления именно французского президента, который активно поддерживал выдвижение "теневой кандидатуры" Урсулы фон дер Ляйен, изначально даже не участвовавшей в борьбе за эту должность.

В качестве ключевого аргумента против избрания преемника Жан-Клода Юнкера через систему "ведущего партийного кандидата", то есть на основании только результатов выборов в Европарламент, Макрон выдвигал тезис о том, что автоматическое назначение не обеспечивает выбор самого достойного и компетентного руководителя.

Представитель ЕНП заявил по итогам слушаний французского кандидата в четверг, что депутатам осталось не понятным, почему Гуляр была "не подходящей для работы министром во Франции, но при этом может подходить для поста еврокомиссара". "Мы приняли решение проголосовать против, у нас не может быть двойных стандартов", - заявила журналистам зампред фракции Эстер де Ланге.

Евродепутат Манон Обри, комментируя решение, заявила в своем аккаунте в Twitter , что "это пощечина Макрону".

Теперь Франции необходимо внести новую кандидатуру на рассмотрение избранной главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, а затем вновь в ЕП. Это уже третий отклоненный Европарламентом кандидат в еврокомиссары – до этого слушания не прошли кандидаты от Румынии и Венгрии.

Европарламент и панъевропейские партии ранее настаивали на выборе нового главы ЕК из числа "ведущих кандидатов", представлявших основные политические движения на выборах в ЕП и прошедших первичный отбор в ходе внутренних "праймериз". В этом коротком списке были три ключевые фамилии: баварский политик, лидер фракции правоцентристской "Европейской народной партии" Манфред Вебер, вице-председатель ЕК, голландец Франс Тиммерманс от социал-демократов, еврокомиссар по конкуренции, датчанка Маргрет Вестагер от либералов.