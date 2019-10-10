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РИА Новости

Трамп подтвердил ликвидацию ведущего подрывника "Аль-Каиды"*

17:29 10.10.2019 (обновлено: 17:30 10.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил в четверг ликвидацию в 2017 году ведущего разработчика и изготовителя бомб для террористической группировки "Аль-Каида"*, участвовавшего в подготовке неудавшегося взрыва самолета над Атлантикой в 2009 году.
"Ибрагим аль-Асири, ведущий специалист "Аль-Каиды"* по изготовлению бомб и координатор террористов, был ликвидирован два года назад в ходе контртеррористической операции Соединенных Штатов в Йемене", - говорится в заявлении Трампа.
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Согласно заявлению, аль-Асири сконструировал взрывные устройства для неудавшейся террористической атаки 25 декабря 2009 года, когда тероррист-смертник пытался привести в действие взрывное устройство на борту самолета авиакомпании Northwest Airlines, следовавшего по маршруту Амстердам - Детройт. Также считается, что он разработал план по переправке бомб в принтерах, попавших в 2010 году из Йемена в США через ОАЭ и Великобританию.
Кроме того, он изготовил взрывное устройство, которое должно было быть использовано для подрыва пассажирского самолета в 2012 году, и устройство, использованное при покушении на бывшего наследного принца Саудовской Аравии.
"Смерть Аль-Асири значительно затруднила деятельность "Аль-Каиды"* на Аравийском полуострове. Соединенные Штаты будут и дальше преследовать террористов, таких как аль-Асири, до тех пор, пока они перестанут представлять угрозу для нашей великой нации", - подчеркнул президент США.
* запрещенная в России террористическая организация.
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