Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T17:11Z
https://ria.ru/20191010/1559638659.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155907/19/1559071912_9:361:3009:2048_1036x0_80_0_0_1624d19c7822b658e0109a1ded1ba710.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге ребенок погиб при пожаре в жилом доме

17:11 10.10.2019
977
© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Один ребенок погиб и еще четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в четверг в жилом доме в Екатеринбурге, сообщает прокуратура Свердловской области.
"В Екатеринбурге прокуратура выясняет обстоятельства гибели несовершеннолетнего ребенка и травмирования еще четырех человек, в том числе двух детей", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
Крупные пожары в России
По данным прокуратуры, вечером в четверг на пульт оперативных служб поступило сообщение о том, что в жилом многоквартирном доме по улице Таганская в Екатеринбурге на четвертом этаже произошел пожар. По имеющейся информации, мать троих детей оставила их со своей подругой в квартире. Кроме того, в квартире оставалась еще знакомая подруги. Женщины употребляли спиртные напитки.
Предположительно, в результате возгорания погиб один ребенок. Двух детей, предварительно полутора и четырех лет, успели вынести на лестничную клетку. У детей диагностировано отравление продуктами горения, они госпитализированы в городскую больницу для оказания медицинской помощи и определения степени тяжести их состояния.
В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются все возможные версии. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем, уточняет надзорное ведомство.
Опубликовано видео с места пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей
7 октября, 09:44РИА Новости
Опубликовано видео с места пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей
"Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будет приняты меры прокурорского реагирования. Проведение доследственной проверки взято в прокуратуре под контроль", - отмечается в сообщении.
110032
Обсудить 0
Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
В Белгороде нашли тело новорожденного около мусорного бака
РИА
Новости
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Перми загорелся подвал здания на стадионе
Турецкая бронетехника в приграничном районе Акчакале
В Турции сообщили о гибели трех человек при обстреле со стороны Сирии
Города мира. Джидда
В Красном море прогремел взрыв на иранском танкере
Лента
новостей
Ноутбук
РКН рассказал о работе с ресурсами, содержащими оскорбления госсимволов
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Макрон призвал Турцию завершить военную операцию в Сирии
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что после слов Зеленского импичмент нужно прекратить
Стоп-кадр видео агрессивного поведения учителя ОБЖ в поселке Боровский
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Свидетели Иеговы. Фото с официального сайта организации
Следователи пришли к "Свидетелям Иеговы"* в Алма-Ате по делу о педофилии
Сотрудник полиции в центре Алма-Аты
Гражданин Казахстана осужден на десять лет за подготовку к терактам
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале ищут подозреваемого в убийстве 30 пенсионерок в 2011-2012 годах
Автомобили скорой помощи
Друг одного из умерших в Химках бортпроводников рассказал о нем
Вечный огонь
В Уссурийске завели дело на вандалов, засыпавших землей Вечный огонь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
09:33Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
09:32В Красноярском крае зацвели весенние цветы
Лента новостейМолния