В Екатеринбурге ребенок погиб при пожаре в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Один ребенок погиб и еще четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в четверг в жилом доме в Екатеринбурге, сообщает прокуратура Свердловской области.

"В Екатеринбурге прокуратура выясняет обстоятельства гибели несовершеннолетнего ребенка и травмирования еще четырех человек, в том числе двух детей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, вечером в четверг на пульт оперативных служб поступило сообщение о том, что в жилом многоквартирном доме по улице Таганская в Екатеринбурге на четвертом этаже произошел пожар. По имеющейся информации, мать троих детей оставила их со своей подругой в квартире. Кроме того, в квартире оставалась еще знакомая подруги. Женщины употребляли спиртные напитки.

Предположительно, в результате возгорания погиб один ребенок. Двух детей, предварительно полутора и четырех лет, успели вынести на лестничную клетку. У детей диагностировано отравление продуктами горения, они госпитализированы в городскую больницу для оказания медицинской помощи и определения степени тяжести их состояния.

В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются все возможные версии. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем, уточняет надзорное ведомство.