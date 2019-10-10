Зеленский заявил, что Россия не поднимала вопрос подачи воды в Крым

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона не поднимала вопрос подачи воды в Крым, вода Северным каналом на полуостров не пойдет.

"Тему та сторона не поднимала. В этом вопросе мы защищаем Украину. Вопрос воды не обсуждался", - заявил Зеленский в четверг в ходе пресс-конференции.

Зеленский уточнил, что вода не пойдет "Северо-крымским каналом".

В июне глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что Крым не нуждается в возобновлении поставок воды с Украины, в безопасности которой есть сомнения.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.