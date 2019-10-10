Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T16:06Z
https://ria.ru/20191010/1559632800.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_0:224:2794:1796_1036x0_80_0_0_737475c4d751d6f7a641d02712d4e077.jpg
РИА Новости

Россия обеспокоена попытками Киева саботировать урегулирование в Донбассе

16:06 10.10.2019
645
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Москва серьезно озабочена попытками Киева саботировать процесс урегулирования на востоке Украины, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он напомнил, что ранее были достигнуты договоренности об особом статусе Донбасса, что было принципиально важно для урегулирования внутриукраинского конфликта.
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
9 октября, 15:35РИА Новости
В ДНР заявили об угрозе срыва саммита "нормандской четверки" из-за Киева
"У нас вызывают серьезную озабоченность попытки некоторых сил на Украине саботировать и данные договоренности, и вообще процесс урегулирования", - сказал Ушаков.
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
2811213
Обсудить 1
ДонбассЮрий УшаковРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
РИА
Новости
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков назвал условие обсуждения даты "нормандского саммита"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил против возвращения Донбасса и Крыма военным путем
Реальный подонок!. Два украинских эксперта поругались в студии России 1
"Реальный подонок!" Два украинских эксперта поругались в студии "России 1"
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Лавров предположил, чего хочет Киев, требуя проведения нормандского саммита
Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018
Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев
Задержанный гражданин России, готовивший взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
Источник назвал имя задержанного в Крыму украинского националиста
Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
"Ты пьян, проспись": в Сети высмеяли предложения Порошенко по Донбассу
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков назвал дату первого заседания конституционного комитета Сирии
Село Петровское
Киев и Донецк попытаются отвести силы у Петровского в Донбассе 11 октября
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
В ДНР заявили о столкновении между силовиками вблизи участка разведения сил
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
Страны НАТО не поддержат "план Маршалла" для Украины, заявили в Совфеде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:34Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
Лента новостейМолния