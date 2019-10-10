Россия обеспокоена попытками Киева саботировать урегулирование в Донбассе

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Москва серьезно озабочена попытками Киева саботировать процесс урегулирования на востоке Украины, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он напомнил, что ранее были достигнуты договоренности об особом статусе Донбасса, что было принципиально важно для урегулирования внутриукраинского конфликта.

"У нас вызывают серьезную озабоченность попытки некоторых сил на Украине саботировать и данные договоренности, и вообще процесс урегулирования", - сказал Ушаков.