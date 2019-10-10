Путин обсудит в Саудовской Аравии перспективы сотрудничества в ВТС

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Саудовскую Аравию обсудит перспективы сотрудничества с Эр-Риядом в сфере ВТС, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
"В ходе переговоров будут рассматриваться состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, военно-технического сотрудничества, культурно-гуманитарных обменов", - сказал Ушаков на брифинге.
Ранее Путин, отвечая на вопрос о помощи Саудовской Аравии в связи с атаками дронов на нефтяные объекты, предложил королевству купить для своей защиты у России зенитные комплексы С-400 или С-300.
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.