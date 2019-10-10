МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября, проведет переговоры с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
"В понедельник, 14 октября, состоится государственный визит президента в Саудовскую Аравию. Программой визита предусматриваются переговоры с королем, беседа с наследным принцем", - сказал Ушаков.
По его словам, в ходе визита будет обсуждаться "наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям". "Готовится к подписанию где-то тридцать документов, причем как межведомственных, так и коммерческих", - добавил он.
Ушаков напомнил, что последний раз Путин посещал королевство в 2007 году.