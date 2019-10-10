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РИА Новости

Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября

16:03 10.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября, проведет переговоры с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
"В понедельник, 14 октября, состоится государственный визит президента в Саудовскую Аравию. Программой визита предусматриваются переговоры с королем, беседа с наследным принцем", - сказал Ушаков.
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По его словам, в ходе визита будет обсуждаться "наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям". "Готовится к подписанию где-то тридцать документов, причем как межведомственных, так и коммерческих", - добавил он.
Ушаков напомнил, что последний раз Путин посещал королевство в 2007 году.
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Сальман бен Абдель Азиз аль СаудЮрий УшаковВладимир ПутинСаудовская АравияВ мире
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