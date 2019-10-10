Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября

"В понедельник, 14 октября, состоится государственный визит президента в Саудовскую Аравию. Программой визита предусматриваются переговоры с королем, беседа с наследным принцем", - сказал Ушаков.

По его словам, в ходе визита будет обсуждаться "наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям". "Готовится к подписанию где-то тридцать документов, причем как межведомственных, так и коммерческих", - добавил он.