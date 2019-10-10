Пресс-конференция к 105-летнему юбилею Театрального института им.Б.В.Щукина

Участники:
- ректор Театрального института им. Б.В. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
- заведующий кафедрой мастерства актера Павел ЛЮБИМЦЕВ;
- российский режиссер, сценарист и актер Сергей УРСУЛЯК;
- заслуженный артист России Максим АВЕРИН;
- актриса театра и кино Мария КУЛИКОВА.
В институте имени Щукина учились те, кто позже прославил русский театр и кино. В их числе Юрий Яковлев и Михаил Ульянов, Юрий Любимов и Ролан Быков, Андрей Миронов и Алексей Кузнецов, Алла Демидова и Владимир Этуш, Юлия Борисова и Василий Лановой, Александр Ширвиндт и Константин Райкин. И список этот постоянно пополняется. Всех известных "щукинцев" не перечислить.
О сегодняшней творческой жизни театрального института и о планах на будущее расскажут участники пресс-конференции.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- ректор Театрального института им. Б.В. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
- заведующий кафедрой мастерства актера Павел ЛЮБИМЦЕВ;
- российский режиссер, сценарист и актер Сергей УРСУЛЯК;
- заслуженный артист России Максим АВЕРИН;
- актриса театра и кино Мария КУЛИКОВА.
В институте имени Щукина учились те, кто позже прославил русский театр и кино. В их числе Юрий Яковлев и Михаил Ульянов, Юрий Любимов и Ролан Быков, Андрей Миронов и Алексей Кузнецов, Алла Демидова и Владимир Этуш, Юлия Борисова и Василий Лановой, Александр Ширвиндт и Константин Райкин. И список этот постоянно пополняется. Всех известных "щукинцев" не перечислить.
О сегодняшней творческой жизни театрального института и о планах на будущее расскажут участники пресс-конференции.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/