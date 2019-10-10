Пресс-конференция к 105-летнему юбилею Театрального института им.Б.В.Щукина

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21 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция: "Театральному институту им. Б.В. Щукина - 105 лет!", приуроченная к отмечаемому 23 октября юбилею старейшего театрального вуза России.