Лекция о большом адронном коллайдере и современных исследованиях ЦЕРН

Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском".
Лекторы:
- профессор НИЯУ МИФИ, руководитель детектора TRT (детектор переходного излучения) эксперимента АТЛАС ЦЕРН Анатолий РОМАНЮК;
- старший научный сотрудник НИЦ "Курчатовский институт" ИТЭФ Александр НИКИТЕНКО;
- сотрудник библиотеки ЦЕРН, координатор и переводчик Марина САВИНО;
- почетный сотрудник Университета Бирмингема, руководитель учебной программы ЦЕРН Мик СТОРР.
Какие эксперименты проводятся в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН)? Насколько они безопасны? Что уже удалось выяснить с помощью Большого адронного коллайдера?
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация: accreditation@rian.ru Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Лекторы:
- профессор НИЯУ МИФИ, руководитель детектора TRT (детектор переходного излучения) эксперимента АТЛАС ЦЕРН Анатолий РОМАНЮК;
- старший научный сотрудник НИЦ "Курчатовский институт" ИТЭФ Александр НИКИТЕНКО;
- сотрудник библиотеки ЦЕРН, координатор и переводчик Марина САВИНО;
- почетный сотрудник Университета Бирмингема, руководитель учебной программы ЦЕРН Мик СТОРР.
Какие эксперименты проводятся в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН)? Насколько они безопасны? Что уже удалось выяснить с помощью Большого адронного коллайдера?
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация: accreditation@rian.ru Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/