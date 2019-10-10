Лекция о большом адронном коллайдере и современных исследованиях ЦЕРН

Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском".- профессор НИЯУ МИФИ, руководитель детектора TRT (детектор переходного излучения) эксперимента АТЛАС ЦЕРН Анатолий РОМАНЮК;- старший научный сотрудник НИЦ "Курчатовский институт" ИТЭФ Александр НИКИТЕНКО;- сотрудник библиотеки ЦЕРН, координатор и переводчик Марина САВИНО;- почетный сотрудник Университета Бирмингема, руководитель учебной программы ЦЕРН Мик СТОРР.Какие эксперименты проводятся в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН)? Насколько они безопасны? Что уже удалось выяснить с помощью Большого адронного коллайдера?Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку надля подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".