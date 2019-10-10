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РИА Новости

Лекция о большом адронном коллайдере и современных исследованиях ЦЕРН

15:52 10.10.2019
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11 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "Большой адронный коллайдер: история и будущее исследований ЦЕРН".
Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском".

Лекторы:
- профессор НИЯУ МИФИ, руководитель детектора TRT (детектор переходного излучения) эксперимента АТЛАС ЦЕРН Анатолий РОМАНЮК;
- старший научный сотрудник НИЦ "Курчатовский институт" ИТЭФ Александр НИКИТЕНКО;
- сотрудник библиотеки ЦЕРН, координатор и переводчик Марина САВИНО;
- почетный сотрудник Университета Бирмингема, руководитель учебной программы ЦЕРН Мик СТОРР.

Какие эксперименты проводятся в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН)? Насколько они безопасны? Что уже удалось выяснить с помощью Большого адронного коллайдера?

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!

Регистрация: accreditation@rian.ru Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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