В Европе возмутились появлением материалов RT на сайте "для парламентариев"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Европейские аналитики обвинили новостной сайт Европейские аналитики обвинили новостной сайт EP Today , который использует материалы RT, во введении читателей в заблуждение. Об этом сообщается на сайте RT.

"Проект EU vs Disinfo, занимающийся борьбой с "российской дезинформацией", выяснил, что сайт EP Today, позиционирующий себя как издание для европарламентариев, к ЕП не имеет никакого отношения, а почти все размещенные на нем материалы заимствованы со сторонних ресурсов, в первую очередь с RT.com. Впрочем, раньше это никого не волновало, вполне вероятно, потому, что весь контент брался с "Голоса Америки". Теперь же европейские аналитики называют деятельность EP Today "информационным отмыванием", которое вводит читателей в заблуждение", — говорится в сообщении.

материале RT рассказывается, что, согласно данным аналитиков, 47 процентов статей на EP Today — это дословная перепечатка текстов RT.com. Причем до 24 октября 2018 года на сайте размещался исключительно контент "Голоса Америки", но затем количество ресурсов-"доноров" резко увеличилось.

Отмечается, что по предположению EU vs Disinfo такое решение руководства портала могло быть связано с двумя факторами: либеральной политикой RT в вопросе использования материалов и тем, что российский телеканал намного популярнее американского портала.

"Впрочем, EU vs Disinfo не скрывают своего разочарования выбором, который сделало руководство EP Today. <...> Борцы с российской "дезинформацией" назвали размещение статей RT на сайте EP Today "информационным отмыванием", которое они якобы уже наблюдали в США, Германии и Белоруссии. Результатом этого процесса, по словам европейских аналитиков, становится "введение читателей в заблуждение", — подчеркивается в материале.