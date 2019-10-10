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РИА Новости
Медиавойны

В Европе возмутились появлением материалов RT на сайте "для парламентариев"

14:40 10.10.2019 (обновлено: 15:31 10.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Европейские аналитики обвинили новостной сайт EP Today, который использует материалы RT, во введении читателей в заблуждение. Об этом сообщается на сайте RT.
"Проект EU vs Disinfo, занимающийся борьбой с "российской дезинформацией", выяснил, что сайт EP Today, позиционирующий себя как издание для европарламентариев, к ЕП не имеет никакого отношения, а почти все размещенные на нем материалы заимствованы со сторонних ресурсов, в первую очередь с RT.com. Впрочем, раньше это никого не волновало, вполне вероятно, потому, что весь контент брался с "Голоса Америки". Теперь же европейские аналитики называют деятельность EP Today "информационным отмыванием", которое вводит читателей в заблуждение", — говорится в сообщении.
Офис телеканала RT
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В материале RT рассказывается, что, согласно данным аналитиков, 47 процентов статей на EP Today — это дословная перепечатка текстов RT.com. Причем до 24 октября 2018 года на сайте размещался исключительно контент "Голоса Америки", но затем количество ресурсов-"доноров" резко увеличилось.
Отмечается, что по предположению EU vs Disinfo такое решение руководства портала могло быть связано с двумя факторами: либеральной политикой RT в вопросе использования материалов и тем, что российский телеканал намного популярнее американского портала.
Логотип телеканала RT
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"Впрочем, EU vs Disinfo не скрывают своего разочарования выбором, который сделало руководство EP Today. <...> Борцы с российской "дезинформацией" назвали размещение статей RT на сайте EP Today "информационным отмыванием", которое они якобы уже наблюдали в США, Германии и Белоруссии. Результатом этого процесса, по словам европейских аналитиков, становится "введение читателей в заблуждение", — подчеркивается в материале.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя и не привели никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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Медиавойнытелеканал RTЕвропейский парламентЕвропа
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