Представитель сирийских курдов призвал ЕС отозвать послов из Турции

БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Странам ЕС нужно отозвать послов из Турции, заявил сопредседатель Сирийского демократического совета (СДС), политического крыла "Сирийских демократических сил" (SDF), Ильхам Ахмед.

"Мы просим государства ЕС, мировое сообщество, отозвать своих послов из Анкары", - сообщил Ахмед журналистам, находясь в Европарламенте.

Турецкий президент 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.

Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.