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РИА Новости

В Кировской области завели дело на женщину, истязавшую дочерей

14:15 10.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Жительница Кировской области подозревается в истязании дочерей и неисполнении обязанностей по их воспитанию, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в 2018-2019 годах жительница Унинского района Кировской области избивала дочерей 8 и 12 лет за невыполненную работу по дому, за провинности и непослушание. Помимо этого, уходя из квартиры на работу, она закрывала входную дверь с наружной стороны на навесной замок, оставляя 8-летнюю дочь без присмотра, тем самым ставила ее жизнь и здоровье под угрозу.
Сотрудники полиции
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"В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и статье 117 УК РФ (истязание). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУ СК.
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Следственный комитет РФКировская областьРоссияПроисшествия
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