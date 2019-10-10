В Кировской области завели дело на женщину, истязавшую дочерей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Жительница Кировской области подозревается в истязании дочерей и неисполнении обязанностей по их воспитанию, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в 2018-2019 годах жительница Унинского района Кировской области избивала дочерей 8 и 12 лет за невыполненную работу по дому, за провинности и непослушание. Помимо этого, уходя из квартиры на работу, она закрывала входную дверь с наружной стороны на навесной замок, оставляя 8-летнюю дочь без присмотра, тем самым ставила ее жизнь и здоровье под угрозу.
"В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и статье 117 УК РФ (истязание). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУ СК.