В Кировской области завели дело на женщину, истязавшую дочерей

По версии следствия, в 2018-2019 годах жительница Унинского района Кировской области избивала дочерей 8 и 12 лет за невыполненную работу по дому, за провинности и непослушание. Помимо этого, уходя из квартиры на работу, она закрывала входную дверь с наружной стороны на навесной замок, оставляя 8-летнюю дочь без присмотра, тем самым ставила ее жизнь и здоровье под угрозу.