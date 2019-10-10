Садоводческую выставку ЭКСПО-2019 в Пекине посетили около 10 млн человек

МОСКВА, 10 окт - " Проект "Россия-Китай: главное . Международную садоводческую выставку ЭКСПО-2019, которая завершила свою работу в Пекине в среду, посетили около 10 миллионов человек.

Вечером 9 октября в районе Яньцин прошла торжественная церемония закрытия выставки. Зрителей поприветствовали премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Пакистана Имран Хан, премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре, вице-премьер Камбоджи Хор Намхонг, первый заместитель премьер-министра Кыргызстана Кубатбек Боронов и вице-премьер Азербайджана Гаджибала Абуталыбов.

В своей речи Ли Кэцян от имени правительства и народа Китая поздравил участников ЭКСПО-2019 с успешным проведением мероприятия и поблагодарил друзей из разных стран за поддержку. Он отметил, что в нынешнем году выставка под лозунгом "Экологичная жизнь, прекрасный дом" была на редкость эффектной и результативной. На церемонии открытия председатель КНР Си Цзиньпин предложил приложить усилия для создания "прекрасного сада" на планете Земля и сформировать сообщество единой судьбы человечества. Нынешняя выставка - это праздник, который позволил представителям различных культур обменяться опытом, способствовал налаживанию контактов, укреплению духовной близости и расширению сотрудничества в области экологии. Кроме того, выставка продемонстрировала достижения в сфере новейших научных достижений и технологий. Это праздник, позволил стать ближе к природе, предоставил шанс проникнуться гармоничным существованием человека в окружающей действительности.

Ли Кэцян также указал на то, что Китай по-прежнему является крупнейшей в мире развивающейся страной и будет продолжать уделять приоритетное внимание экономическому развитию, рассматривать его в качестве ключевого фактора в разрешении проблем, придерживаться политики единого планирования и всестороннего контроля и при реализации политики реформ и открытости.