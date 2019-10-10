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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Садоводческую выставку ЭКСПО-2019 в Пекине посетили около 10 млн человек

13:55 10.10.2019
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© РИА НовостиПекин
Пекин
© РИА Новости
МОСКВА, 10 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Международную садоводческую выставку ЭКСПО-2019, которая завершила свою работу в Пекине в среду, посетили около 10 миллионов человек.
Вечером 9 октября в районе Яньцин прошла торжественная церемония закрытия выставки. Зрителей поприветствовали премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Пакистана Имран Хан, премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре, вице-премьер Камбоджи Хор Намхонг, первый заместитель премьер-министра Кыргызстана Кубатбек Боронов и вице-премьер Азербайджана Гаджибала Абуталыбов.
В своей речи Ли Кэцян от имени правительства и народа Китая поздравил участников ЭКСПО-2019 с успешным проведением мероприятия и поблагодарил друзей из разных стран за поддержку. Он отметил, что в нынешнем году выставка под лозунгом "Экологичная жизнь, прекрасный дом" была на редкость эффектной и результативной. На церемонии открытия председатель КНР Си Цзиньпин предложил приложить усилия для создания "прекрасного сада" на планете Земля и сформировать сообщество единой судьбы человечества. Нынешняя выставка - это праздник, который позволил представителям различных культур обменяться опытом, способствовал налаживанию контактов, укреплению духовной близости и расширению сотрудничества в области экологии. Кроме того, выставка продемонстрировала достижения в сфере новейших научных достижений и технологий. Это праздник, позволил стать ближе к природе, предоставил шанс проникнуться гармоничным существованием человека в окружающей действительности.
Ли Кэцян также указал на то, что Китай по-прежнему является крупнейшей в мире развивающейся страной и будет продолжать уделять приоритетное внимание экономическому развитию, рассматривать его в качестве ключевого фактора в разрешении проблем, придерживаться политики единого планирования и всестороннего контроля и при реализации политики реформ и открытости.
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В выставке приняли участие представители 110 стран и международных организаций. В ее рамках прошло более 100 тематических дней, посвященных тем или иным странам, а также так называемых "дней почета" и более 3 тысяч мероприятий, продемонстрировавших ту или иную национальную культуру.
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