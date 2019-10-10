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РИА Новости
Культура

Оззи Осборн вновь отложил турне в Европе из-за проблем со здоровьем

13:50 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн, архивное фото
Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн, архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн вновь перенес даты концертного тура в Европе в связи с восстановлением после обострения старой травмы на фоне пневмонии.
Ранее на официальном сайте Осборна сообщалось, что он упал в своем доме в Лос-Анджелесе, из-за чего обострилось его старое заболевание. Концерты, которые должны были пройти в рамках тура 2019 года в Северной Америке и Европе, перенесены на 2020 год. Купившие билеты фанаты смогут воспользоваться ими.
"Я не умираю, я выздоравливаю, просто это занимает немного больше времени, чем все думали… Но вам нужно просто набраться побольше терпения. Я переношу даты европейского тура, потому что я не готов", — заявил Осборн в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.
Музыкант подчеркнул, что он не уходит на пенсию. "Но когда я вернусь с американским туром, я хочу быть готовым на сто процентов, чтобы выйти и снести вам башку", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Оззи Осборн отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии из-за пневмонии. В конце января стало известно, что музыкант отложил концерты в Европе, запланированные в рамках тура "No More Tours 2", из-за угрозы развития этого заболевания.
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