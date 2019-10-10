Полиция Приамурья проверит информацию об избиении опекуном ребенка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 окт - РИА Новости. Полиция проверяет информацию об избиении опекуном 8-летнего мальчика, ребенок изъят из приемной семьи и помещен в социальную палату детской больницы Благовещенска, сообщает УМВД по Амурской области.

В полицию обратилась бабушка ребенка, она взяла внука на выходные домой и увидела на его теле синяки.

"Предварительно установлено, что телесные повреждения мальчику причинила его опекун. Проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени причинённого вреда здоровью ребёнка. На опекуна составлен административный материал по статье 6.1.1 КоАП РФ, который направлен в суд для принятия решения",- сообщает УМВД.