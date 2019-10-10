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РИА Новости
Калужская область

В Калужской области отметили отсутствие дефицита цифровых приставок

12:31 10.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦифровое телевидение
Цифровое телевидение
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КАЛУГА, 10 окт – РИА Новости. Предложение торговых предприятий Калужской области по цифровым приставкам полностью удовлетворяет спрос, дефицита оборудования не наблюдается, сообщил РИА Новости представитель министерства цифрового развития региона.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион, в их числе Калужская область, перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
По данным регионального профильного ведомства, в регионе действует достаточное количество торговых предприятий, которые продают оборудование для приема цифрового сигнала и оказывают услуги по его установке.
"С сентября 2018 года министерством конкурентной политики Калужской области организован еженедельный мониторинг наличия и стоимости пользовательского оборудования для приема цифрового телевидения. Например, за неделю с 30 сентября по 6 октября были проданы 583 приставки и 635 телевизоров с поддержкой цифрового стандарта DVB-T2", - сообщил собеседник агентства.
Пульт от телевизора
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По данным мониторинга, в течение указанного периода отмечены незначительные ценовые колебания, дефицита оборудования не наблюдается, отметил он.
"Продажа оборудования осуществляется также в 367 почтовых отделениях Калужской области, где еженедельная продажа составляет порядка 300 приставок", - подчеркнул представитель министерства.
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