В Калужской области отметили отсутствие дефицита цифровых приставок

КАЛУГА, 10 окт – РИА Новости. Предложение торговых предприятий Калужской области по цифровым приставкам полностью удовлетворяет спрос, дефицита оборудования не наблюдается, сообщил РИА Новости представитель министерства цифрового развития региона.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион, в их числе Калужская область, перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".

По данным регионального профильного ведомства, в регионе действует достаточное количество торговых предприятий, которые продают оборудование для приема цифрового сигнала и оказывают услуги по его установке.

"С сентября 2018 года министерством конкурентной политики Калужской области организован еженедельный мониторинг наличия и стоимости пользовательского оборудования для приема цифрового телевидения. Например, за неделю с 30 сентября по 6 октября были проданы 583 приставки и 635 телевизоров с поддержкой цифрового стандарта DVB-T2", - сообщил собеседник агентства.

По данным мониторинга, в течение указанного периода отмечены незначительные ценовые колебания, дефицита оборудования не наблюдается, отметил он.