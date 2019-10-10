Источник: штраф грозит владельцу магазина, где продавали фигурки бен Ладена

"Был установлен факт продажи двух кукол, изображающих террориста Усаму бен Ладена, в комплекте с которой находились отрезки черной ткани с надписями на арабском языке по цене 4999 рублей за штуку. Предприниматель объяснил, что куклы приобретались им для продажи 10 лет назад в наборе с различными воинскими формированиями многих стран мира. В течение всего времени две куклы "Усама бен Ладен" так и не были куплены", - отметил источник.