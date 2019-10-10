Источник: штраф грозит владельцу магазина, где продавали фигурки бен Ладена

ПЯТИГОРСК, 10 окт - РИА Новости. Владельцу магазина в Ставрополе, на полке которого покупатели нашли куклу, похожую на основателя террористической группировки "Аль-Каида"* Усаму Бен Ладена, грозит штраф, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В конце сентября в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из детских магазинов в Ставрополе продаётся кукла "Усама бен Ладен". Как ранее сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по региону, информация в социальных сетях о продаже в магазине в Ставрополе куклы не содержит фактов нарушения прав потребителей, а детские игрушки сами по себе не являются носителями, причиняющими вред информации.
"Был установлен факт продажи двух кукол, изображающих террориста Усаму бен Ладена, в комплекте с которой находились отрезки черной ткани с надписями на арабском языке по цене 4999 рублей за штуку. Предприниматель объяснил, что куклы приобретались им для продажи 10 лет назад в наборе с различными воинскими формированиями многих стран мира. В течение всего времени две куклы "Усама бен Ладен" так и не были куплены", - отметил источник.
По его словам, игрушки были изъяты, а в отношении предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена".
"Протокол направлен для рассмотрения и принятия решения в суд в Ставрополе", - отметил источник.
*Террористическая организация, запрещенная в России.