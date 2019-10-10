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РИА Новости

В ЛНР запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил

12:03 10.10.2019 (обновлено: 12:04 10.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
ЗОЛОТОЕ, 10 окт – РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) запустил сигнальную ракету, говорящую о готовности к разведению сил у Золотого в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе. Ранее в среду в ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил у Золотого. Руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко сообщил РИА Новости, что ополченцы готовы предпринять новую попытку отвода сил в районе Золотого 10 октября.
"Ровно в 12.00 в подтверждение готовности к разведению с нашей стороны была запущена ракета белого цвета. Ожидаем ответных действий с украинской стороны", - сообщил руководитель Представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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