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РИА Новости

Суд 30 октября рассмотрит иск полицейского, уволенного после дела Голунова

11:48 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 30 октября проведет в закрытом режиме заседание по существу по иску оперативного сотрудника Андрея Щирова, уволенного после дела журналиста Ивана Голунова, к ГУ МВД России по Москве и УВД по ЗАО о восстановлении его в должности, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Бывшие полицейские, уволенные после дела журналиста Ивана Голунова, подали иски о восстановлении на службе, сообщили ранее РИА Новости в Мосгорсуде. В четверг в суде по иску прошла беседа.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Москве
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"Основное заседание назначено на 30 октября в 11.30",- сказала прокурор.
Кроме того, 17 октября будет проведено заседание по существу по иску другого сотрудника Максима Уметбаева. Заседания рассматриваются в закрытом режиме в связи с имеющейся в деле гостайной. Накануне суд отказал в восстановлении на работе Роману Феофанову.
Все трое подавали иски к ГУ МВД России по Москве и УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. Категория дел - "О восстановлении на государственной службе в связи с признанием приказа в отношении государственного служащего об увольнении недействительным" и "Иные споры по делам о восстановлении на работе, государственной службе".
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
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Дело журналиста Ивана ГолуноваМВД РФМосковский городской судРоссияПроисшествия
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