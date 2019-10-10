Суд 30 октября рассмотрит иск полицейского, уволенного после дела Голунова

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 30 октября проведет в закрытом режиме заседание по существу по иску оперативного сотрудника Андрея Щирова, уволенного после дела журналиста Ивана Голунова, к ГУ МВД России по Москве и УВД по ЗАО о восстановлении его в должности, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.

Бывшие полицейские, уволенные после дела журналиста Ивана Голунова, подали иски о восстановлении на службе, сообщили ранее РИА Новости в Мосгорсуде. В четверг в суде по иску прошла беседа.

"Основное заседание назначено на 30 октября в 11.30",- сказала прокурор.

Кроме того, 17 октября будет проведено заседание по существу по иску другого сотрудника Максима Уметбаева. Заседания рассматриваются в закрытом режиме в связи с имеющейся в деле гостайной. Накануне суд отказал в восстановлении на работе Роману Феофанову.