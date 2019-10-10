Группа "Благо" начала поставки рапсового масла из Сибири в Китай

МОСКВА, 10 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Производитель растительных масел группа "Благо" начала поставки рапсового масла железнодорожным транспортом из Сибири в Китай.
Первый ускоренный состав (74 контейнера с флекситанками) с продукцией барнаульского масло экстракционного завода компании был отправлен из Новосибирска во Владивосток.
Далее контейнеры в универсальной упаковке "Флекситанк Европак" будут перегружены на морские суда и доставлены в порты Китая.
Запуск поезда прокомментировал исполнительный директор ГК "Благо" Сергей Бахонкин: "Мы продолжаем развивать свою логистическую сеть, добавляя в нее новые маршруты и схемы транспортировки нашей продукции, позволяющие оптимизировать сроки доставки масел, в том числе и в труднодоступные регионы Китая".
По его словам, экспорт продукции в страны Азии, в частности в Китай, является приоритетным направлением деятельности компании, а оптимизация логистики с использованием современных технологий позволяет делать продукцию более привлекательной и конкурентоспособной.