Группа "Благо" начала поставки рапсового масла из Сибири в Китай

МОСКВА, 10 окт - . Производитель растительных масел группа "Благо" начала поставки рапсового масла железнодорожным транспортом из Сибири в Китай. " Проект "Россия-Китай: главное . Производитель растительных масел группа "Благо" начала поставки рапсового масла железнодорожным транспортом из Сибири в Китай.

Первый ускоренный состав (74 контейнера с флекситанками) с продукцией барнаульского масло экстракционного завода компании был отправлен из Новосибирска во Владивосток.

Далее контейнеры в универсальной упаковке "Флекситанк Европак" будут перегружены на морские суда и доставлены в порты Китая.

Запуск поезда прокомментировал исполнительный директор ГК "Благо" Сергей Бахонкин: "Мы продолжаем развивать свою логистическую сеть, добавляя в нее новые маршруты и схемы транспортировки нашей продукции, позволяющие оптимизировать сроки доставки масел, в том числе и в труднодоступные регионы Китая".