Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T12:01Z
https://ria.ru/20191010/1559615213.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155961/62/1559616267_0:269:3072:1997_1036x0_80_0_0_7603780e713a08830337616a69110102.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Группа "Благо" начала поставки рапсового масла из Сибири в Китай

12:01 10.10.2019
9
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкЛиния разлива и фасовки масла
Линия разлива и фасовки масла
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Производитель растительных масел группа "Благо" начала поставки рапсового масла железнодорожным транспортом из Сибири в Китай.
Первый ускоренный состав (74 контейнера с флекситанками) с продукцией барнаульского масло экстракционного завода компании был отправлен из Новосибирска во Владивосток.
Далее контейнеры в универсальной упаковке "Флекситанк Европак" будут перегружены на морские суда и доставлены в порты Китая.
Запуск поезда прокомментировал исполнительный директор ГК "Благо" Сергей Бахонкин: "Мы продолжаем развивать свою логистическую сеть, добавляя в нее новые маршруты и схемы транспортировки нашей продукции, позволяющие оптимизировать сроки доставки масел, в том числе и в труднодоступные регионы Китая".
Программный код на экране компьютера
9 октября, 12:06Россия-Китай: Главное
Россия и Китай заключат договор о сотрудничестве в киберпространстве
По его словам, экспорт продукции в страны Азии, в частности в Китай, является приоритетным направлением деятельности компании, а оптимизация логистики с использованием современных технологий позволяет делать продукцию более привлекательной и конкурентоспособной.
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
Рекомендуем
Улица Фрунзе в Липецке
Липецкая область договорилась о сотрудничестве с "Уралхимом"
РИА
Новости
Азовский морской порт
В морском порту Азов построят крупный зерновой терминал
Американский грузовой корабль Cygnus
Запуск грузового корабля Cygnus на МКС отложен до второго ноября
Мандарины
Мандарины из китайского Ичана появятся на российских прилавках
Лента
новостей
Сбор урожая винограда сорта Саперави на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае
Кубань увеличила экспорт сыров и вина с начала 2019 года
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи. 11 октября 2019
Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
Подписание соглашения между Ростехом и Внешэкономбанком
Кипр станет для "Ростеха" новой площадкой возможности реализации проектов
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР начинает двухдневный визит в Индию, где встретится с Моди
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова назвала важнейшие точки роста взаимодействия России и Китая
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
В Сбербанке назвали потери из-за утечки данных клиентов минимальными
Краснокнижные орланы зимуют в центре Владивостока
Совфед усилил наказание за незаконную добычу животных из Красной книги
Мальки стерляди перед выпуском
Порядка 50 тысяч мальков стерляди выпустили в верховье Оки
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
НАСА надеется возобновить пилотируемые полеты в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
Лента новостейМолния