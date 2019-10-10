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РИА Новости

Жительницу Красноярского края осудили за попытку похитить младенца

11:26 10.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Суд приговорил к пяти годам и одному месяцу условного срока жительницу города Шарыпово в Красноярском крае за попытку похищения новорожденного ребенка из больницы, сообщает ГСУСК региона.
По его данным, инцидент произошел в ноябре 2018 года. Подсудимая проникла в отделение краевой детской больницы, где находились роженицы. Поднявшись на шестой этаж, она увидела женщину с ребенком на руках и напала на нее.
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"Желая похитить ребенка, она ударила потерпевшую по голове сумкой и попыталась вырвать у нее ребенка. От удара женщина упала, но ребенка не выпустила из рук, ей на помощь пришли сотрудники больницы. Подсудимая успела убежать, но была задержана в кратчайшее время. Она пояснила следствию, что не могла иметь детей, однако уже сказала родственникам, что беременна", - говорится в сообщении.
По данным СК региона, "ей назначено наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы условно".
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