Жительницу Красноярского края осудили за попытку похитить младенца

"Желая похитить ребенка, она ударила потерпевшую по голове сумкой и попыталась вырвать у нее ребенка. От удара женщина упала, но ребенка не выпустила из рук, ей на помощь пришли сотрудники больницы. Подсудимая успела убежать, но была задержана в кратчайшее время. Она пояснила следствию, что не могла иметь детей, однако уже сказала родственникам, что беременна", - говорится в сообщении.