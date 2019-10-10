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РИА Новости
Культура

Режиссер Дмитрий Крымов представит в свой день рождения спектакль "Борис"

11:40 10.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера спектакля "Борис"
Премьера спектакля Борис
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Известный своими необычными работами по произведениям классиков режиссер Дмитрий Крымов представит в свой день рождения спектакль "Борис" - новую постановку по мотивам исторической драмы Александра Пушкина "Борис Годунов".
Спектакль родился в необычном пространстве Музея Москвы. Здание музея — бывшие провиантские склады — оказалось особенно созвучно рассказу о том далеком времени и пришлось режиссеру по душе. Музей приготовил к спектаклю выставку предметов тех времен — чудом сохранившиеся части водопровода времен Годунова, конские хвосты, детали обуви, церковная утварь. Крымов стал соавтором выставки, добавив к историческим предметам участвующую в спектакле театральную бутафорию.
Премьера спектакля намечена на 10 октября, а предпремьерный показ прошел на день раньше и был встречен восторженной реакцией театральных критиков и журналистов.
"Пушкин – это очень сложно. А "Борис Годунов" – опаснейшая вещь. Сугубо нетрадиционная", — признался режиссер. Отвечая на вопрос, о чем этот спектакль, Крымов использовал слова Пушкина, обращенные к Петру Вяземскому: "Александр Сергеевич посоветовал своему другу прочитать 11-ый том "Истории Государства Российского" Карамзина", — сказал режиссер.
Дмитрий Крымов здесь, как и в прежних работах по классике, основываясь на произведении автора, рассказывает свою собственную историю. В этом спектакле юные артисты — учащиеся московских музыкальных школ — до начала спектакля с увлечением играют в футбол на волейбольной площадке, а потрясающий хор ветеранов "Замоскворечье" услаждает слух Годунова исполнением лирической песни "Парней так много холостых" и страстного танго "Бесаме мучо".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера спектакля "Борис"
Премьера спектакля Борис
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Премьера спектакля "Борис"
У Крымова много артистов, с которыми он работает впервые — Тимофей Трибунцев, Михаил Филиппов, Паулина Андреева, Виктория Исакова. И только одна звезда его труппы – Мария Смольникова, которая сыграла роль Лжедмитрия так, что даже режиссер после окончания спектакля сказал – "это чудо!"
Про Тимофея Трибунцева, который играет главную роль в "Борисе", Крымов сказал: "Это абсолютно мой актер. Он все делает быстро, точно, рискованно".
Продюсером проекта выступил Леонид Роберман, с которым режиссер создал ранее спектакль "Безприданница" в театре "Школа драматического искусства".
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КультураТеатрНовости культурыВиктория ИсаковаБорис Годунов
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