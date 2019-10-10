В построенной 81 год назад школе Биробиджана обвалилась штукатурка

ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Следствие проводит проверку после обрушения штукатурки в коридоре школы в Биробиджане, сообщает СУСК РФ по Еврейской автономной области.

По информации областных властей, школа была построена в 1938 году.

"В четверг на первом этаже коридора школы №10 города Биробиджана с потолка обвалился участок штукатурки. В результате происшествия никто не пострадал: шел урок, дети и педагоги находились в классах… Проводится доследственная проверка", - сообщает следственное управление.

Отмечается, что следствие даст оценку должностным лицам школы о наличии в их действиях или бездействии признаков состава преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.