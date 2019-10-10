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РИА Новости

В построенной 81 год назад школе Биробиджана обвалилась штукатурка

11:12 10.10.2019 (обновлено: 11:32 10.10.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Следствие проводит проверку после обрушения штукатурки в коридоре школы в Биробиджане, сообщает СУСК РФ по Еврейской автономной области.
По информации областных властей, школа была построена в 1938 году.
"В четверг на первом этаже коридора школы №10 города Биробиджана с потолка обвалился участок штукатурки. В результате происшествия никто не пострадал: шел урок, дети и педагоги находились в классах… Проводится доследственная проверка", - сообщает следственное управление.
Отмечается, что следствие даст оценку должностным лицам школы о наличии в их действиях или бездействии признаков состава преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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